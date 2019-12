Εκτόξευση πυραύλου – Βόρεια Κορέα: Γκάφα ιαπωνικού πρακτορείου

Εκτόξευση πυραύλου – Βόρεια Κορέα: Για εκτόξευση πυραύλου από τη Βόρεια Κορέα έκανε λόγο νωρίτερα το ιαπωνικό πρακτορείο ΝΗΚ το οποίο. To πρακτορείο αυτό όμως, λίγα λεπτά αργότερα απέσυρε την ανάρτησή του. Στο αρχικό τηλεγράφημα το ιαπωνικό πρακτορείο υποστήριζε ότι πύραυλος είχε πέσει ανοιχτά της νήσου Χοκάιντο στην Ιαπωνία. Η Πιονγιάνγκ είχε προειδοποιήσει με «χριστουγεννιάτικο δώρο» την Ουάσινγκτον στις αρχές Δεκεμβρίου με τον Ντόναλντ Τραμπ την Τρίτη να απαντά ότι οι ΗΠΑ θα «το αντιμετωπίσουν πολύ επιτυχώς».

Την ίδια ώρα, η Ινδία συνεχίζει ακάθεκτη στην ανάπτυξη πυραυλικών συστημάτων. Κάτι που έδειξε πρόσφατα με την δοκιμαστική εκτόξευση ενός τρομακτικού βλήματος αεροπορικής άμυνας, που «στέλνει μήνυμα» σε Πακιστάν αλλά και στην Κίνα, τους κορυφαίους περιφερειακούς ανταγωνιστές της στην περιοχή. Όπως μετέδωσαν διεθνή μέσα ενημέρωσης, το νέο αυτό αντιαεροπορικό πυραυλικό σύστημα ονομάζεται «QRSAM». Aυτό μάλιστα αναμένεται να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή άμυνας απέναντι σε εναέριους στόχους που θα απειλούν την Ινδία, ενώ τα πλάνα που δημοσιεύθηκαν προκαλούν εντυπώσεις.

BREAKING: Japan news organization NHK retracts news bulletin saying North Korea fired a missile into the sea off Japan’s Hokkaido pic.twitter.com/BG9tNYptTg

— LIVE Breaking News (@NewsBreaking) December 26, 2019