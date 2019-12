Μέγκαν – Χάρι: Μακριά από την Αγγλία το διάσημο ζευγάρι για τα Χριστούγεννα

Μέγκαν – Χάρι: Όλοι αδημονούν για μία εμφάνιση της Μέγκαν Μαρκλ και του πρίγκιπα Χάρι, αλλά το διάσημο ζευγάρι έχει επιλέξει να περάσει τα Χριστούγεννα μακριά από την Αγγλία και συγκεκριμένα στον Καναδά. Σύμφωνα με πηγές της βασιλικής οικογένειας, ο δούκας και η δούκισσα του Σάσεξ περνούν «ιδιωτικό οικογενειακό χρόνο» στον Καναδά προκειμένου να γνωρίσουν στον γιο τους, την «ζεστασιά του καναδικού λαού». «Η απόφαση τους να περάσουν τις γιορτινές ημέρες στον Καναδά, αντικατοπτρίζει την σημασία αυτής της χώρας της κοινοπολιτείας και για τους δύο» πρόσθεσε ο εκπρόσωπος.

Η Μέγκαν Μαρκλ και ο πρίγκιπας Χάρι κάνουν ένα διάλειμμα από τα βασιλικά τους καθήκοντα για να περάσουν λίγο χρόνο σαν οικογένεια, αλλά και εξαιτίας των έντονων επικρίσεων που έχουν δεχτεί το τελευταίο διάστημα από μερίδα του Τύπου. Τον Οκτώβριο, μία πηγή είχε δηλώσει στο CNN πως ο δούκας και η δούκισσα του Σάσεξ θα περάσουν τον χρόνο τους τόσο στις ΗΠΑ όσο και στο Ηνωμένο Βασίλειο.

«Ο δούκας του Σάσεξ υπήρξε συχνός επισκέπτης στον Καναδά εδώ και πολλά χρόνια και ήταν επίσης η πατρίδα της Μέγκαν Μαρκλ για επτά χρόνια, προτού γίνει μέλος της βασιλικής οικογένειας» πρόσθεσε ο εκπρόσωπος. Συγκεκριμένα, η δούκισσα του Σάσεξ ζούσε και εργαζόταν στον Καναδά όταν πρωταγωνιστούσε στην δραματική σειρά «Suits», που γυρίστηκε στο Τορόντο. «Απολαμβάνουν την ζεστασιά του καναδικού λαού και την ομορφιά του τοπίου με τον μικρό τους γιο» πρόσθεσε ο εκπρόσωπος της βασιλικής οικογένειας.

Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός του Καναδά, Τζάστιν Τριντό, καλοσώρισε το βασιλικό ζευγάρι με ανοιχτές αγκάλες. Μετά την επιβεβαίωση του παλατιού πως οι Μέγκαν Μαρκλ και ο πρίγκιπας Χάρι θα περάσουν τις γιορτές των Χριστουγέννων στον Καναδά, ο 47χρονος πρωθυπουργός έστειλε τις ευχές του μέσω Twitter, στο δούκα και την δούκισσα του Σάσεξ.

«Πρίγκιπα Χάρι, Μέγκαν και Άρτσι, σας ευχόμαστε μια ήσυχη και ευλογημένη παραμονή στον Καναδά» έγραψε στο Twitter την Παρασκευή το βράδυ. «Είστε φίλοι μας και πάντα ευπρόσδεκτοι εδώ» πρόσθεσε ο Τζάστιν Τριντό. Πριν από την γέννηση του μικρού Άρτσι, το ζευγάρι είχε περάσει τα δύο τελευταία Χριστούγεννα μαζί με την βασίλισσα Ελισάβετ στο Σάντριγχαμ, πηγαίνοντας με τα υπόλοιπα μέλη στην καθιερωμένη χριστουγεννιάτικη λειτουργία και ακολουθώντας όλα τα έθιμα της βασιλικής οικογένειας.

Prince Harry, Meghan, and Archie, we’re all wishing you a quiet and blessed stay in Canada. You’re among friends, and always welcome here.

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) December 21, 2019