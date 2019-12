Ερντογάν γκρίζες ζώνες: Ο Τούρκος πρόεδρος αντιδρά για τον αγωγό East Med

Ερντογάν γκρίζες ζώνες: Θέμα «γκρίζων ζωνών» έφερε ξανά στο προσκήνιο ο Τούρκος πρόεδρος. Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σε ομιλία του την Κυριακή στα ναυπηγεία του Γκολτσούκ, για την τελετή αποκάλυψης του πρώτου υποβρυχίου Piri Reis (πανομοιότυπα με τα ελληνικά γερμανικού σχεδιασμού τύπου 214) δήλωσε μεταξύ άλλων: Η Ελλάδα και οι σύμμαχοί της προσπαθούν να μπλοκάρουν την πρόσβαση της Τουρκίας σε όλες τις θάλασσες, αλλά η Τουρκία θα συνεχίσει να έχει πρόσβαση στον EastMed μέσω πρωτοβουλιών όπως η Συμφωνία για τις θαλάσσιες ζώνες με τη Λιβύη και την τδβκ (όπως αποκάλεσε το ψευδοκράτος)».

Και συνέχισε: «Όσοι εποφθαλμιούν τα δικαιώματα της Τουρκίας με τα σχέδια που ετοιμάζουν πάνω σε νησιά και βραχονησίδες στο Αιγαίο, στα οποία δεν έχουν κυριαρχία, πρέπει να γνωρίζουν ότι δεν βρουν το δρόμο ανοιχτό. Δεν θα επιτρέψουμε τετελεσμένα κατά της χώρας μας με χάρτες που φτιάχνουν στα τραπέζια. Αν παραιτηθούμε από τη διαδικασία που έχουμε ξεκινήσει με την ΤΔΒΚ και τη Λιβύη, αφήστε τις οικονομικές δραστηριότητες, δεν θα μας αφήσουν ούτε ακτή, ούτε και παραλία να ρίξουμε παραγάδι». «Οι απέναντί μας δεν νοιάζονται ούτε συνειδητοποιούν τί εστί δικαίωμα, δίκαιο, δικαιοσύνη και ηθική. Η Τουρκία δεν πρόκειται επ’ ουδενί να κάνει πίσω από τη συμφωνία με τη Λιβύη, όπως δεν έκανε πίσω ούτε στη Συρία. Γνωρίζουμε καλά το λόγο της εντατικοποίησης των προσπαθειών για την ανατροπή της νόμιμης κυβέρνησης της Λιβύης», κατέληξε ο Ερντογάν.

Ο Τούρκος πρόεδρος παράλληλα, είπε πως η αύξηση στη στρατιωτική βοήθεια στην «αναγνωρισμένη από τον ΟΗΕ» κυβέρνηση της Λιβύης, θα πραγματοποιηθεί αν αυτό χρειαστεί και θα αξιολογήσει τις επιλογές που έχει σε αεροπορικό, χερσαίο και ναυτικό επίπεδο.

Ο ίδιος διαβεβαίωσε ότι η Τουρκία «αποκλείεται» να οπισθοχωρήσει από τις δύο συμφωνίες που έχει υπογράψει με την Λιβύη. Οι δηλώσεις Ερντογάν έρχονται μετά τις απειλές του Εθνικού Στρατού της Λιβύης (LNA) υπό τον Χαλίφα Χαφτάρ ότι θα χτυπήσει δυνάμεις της Τουρκίας που θα επιχειρήσουν να εισέλθουν στη χώρα.

Turkey will increase military support to Libya if necessary; will evaluate air, ground, and marine options – Reuters citing Turkish President Erdogan pic.twitter.com/FZvsQ0lPln

— TRT World Now (@TRTWorldNow) 22 Δεκεμβρίου 2019