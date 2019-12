Καταιγίδα «Έλσα»: Τουλάχιστον πέντε νεκροί σε Ισπανία και Πορτογαλία

Καταιγίδα «Έλσα»: Πέντε νεκρούς περιλαμβάνει ο μέχρι τώρα απολογισμός της φονικής καταιγίδας «Έλσα», η οποία έπληξε την ιβηρική χερσόνησο τη νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή. Από τα ακραία καιρικά φαινόμενα, προκλήθηκαν ζημιές σε κτίρια, στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, ενώ οι αρχές αναγκάστηκαν να κλείσουν δρόμους εξαιτίας των πλημμυρών και ξεριζωμένων δεντρών. Σήμερα το πρωί, τα δρομολόγια των πλοίων μεταξύ Μαρόκου και Ισπανίας στη χερσόνησο του Γιβραλτάρ ανεστάλησαν. Η Ισπανία, η Πορτογαλία και οι γαλλικές ακτές στον Ατλαντικό προετοιμάζονται για ένα νέο κύμα κακοκαιρίας με την άφιξη το Σάββατο μιας νέας καταιγίδας, του Φαμπιάν.

Στην Πορτογαλία, ένας άνδρας σκοτώθηκε σε τροχαίο δυστύχημα που προκλήθηκε από την πτώση ενός δέντρου στην περιοχή Σετουμπάλ, σε απόσταση 50 χλμ νότια της Λισαβόνας και άλλος ένας έχασε τη ζωή του, όταν κατέρρευσε το σπίτι του στο Βιζέου, σε απόσταση 300 χλμ. βόρεια της Λισαβόνας. Στην ίδια περιοχή, ένας τρίτος άνθρωπος αγνοείται και οι υπηρεσίες διάσωσης εκφράζουν φόβους ότι παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά ποταμού, ενώ οδηγούσε το τρακτέρ του σε ένα δρόμο που είχε πλημμυρίσει.

Ένας Ισπανός σκοτώθηκε υπό ανάλογες συνθήκες στην επαρχία Λεόν (βορειοδυτικά), καθώς έπεσε σε χειμάρρους ενώ οδηγούσε το τρακτέρ του, σύμφωνα με τις περιφερειακές αρχές. Άλλος ένας άνδρας έχασε τη ζωή του σε μια κατολίσθηση στα βουνά των Αστουριών, στο βόρειο τμήμα της χώρας, όπου καταγράφηκαν ριπές ανέμων ταχύτητας 160 χλμ/ώρα. Ένας ακόμη σκοτώθηκε όταν κατέρρευσε τείχος σε ένα πάρκο στο Σαντιάγο ντε Κομποστέλα, στο βορειοδυτικό τμήμα της χώρας.

Η σχετική ηρεμία που διαπιστώνεται σήμερα αναμένεται να έχει σύντομη διάρκεια: η καταιγίδα Φαμπιάν θα πλήξει αύριο την Πορτογαλία, προκαλώντας νέες βροχοπτώσεις και ριπές ανέμου που θα μπορούσαν να φθάσουν τα 120 χλμ την ώρα στις ορεινές περιοχές.

