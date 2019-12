Παραπομπή Τραμπ: Το tweet του προέδρου πριν την ψηφοφορία

Παραπομπή Τραμπ: Το δικό του μήνυμα πριν από την ιστορική ψηφοφορία στο αμερικανικό Κογκρέσο για την παραπομπή του, έστειλε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ζήτησε από το κοινό του να… προσευχηθεί. «Μπορείτε να πιστέψετε πως θα τεθώ σήμερα υπό κατηγορία από τη ριζοσπαστική αριστερά (…) ΕΝΩ ΔΕΝ ΕΧΩ ΚΑΝΕΙ ΤΙΠΟΤΕ ΚΑΚΟ!», έγραψε στο Twitter ο ρεπουμπλικανός δισεκατομμυριούχος, ο οποίος πρόκειται να γίνει ο τρίτος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών που θα «παραπεμφθεί» με ενδεχόμενη προοπτική την καθαίρεσή του.

Η Βουλή των Αντιπροσώπων, η οποία ελέγχεται από τους Δημοκρατικούς, θα συγκληθεί στη διάρκεια της ημέρας για μια συζήτηση τουλάχιστον έξι ωρών, η οποία θα οδηγήσει σε ψηφοφορία επί δύο κατηγοριών εναντίον του Τραμπ: κατάχρηση εξουσίας και παρακώλυση της καλής λειτουργίας του Κογκρέσου. Οι ομιλίες θα κατανεμηθούν ακριβοδίκαια μεταξύ Ρεπουμπλικανών και Δημοκρατικών και θα προηγηθεί μία ώρα συζήτησης για να υιοθετηθούν οι κανόνες από την ολομέλεια. Η ψηφοφορία αναμένεται το νωρίτερο αργά το απόγευμα (ώρα Ουάσινγκτον). Η κάτω βουλή του αμερικανικού κοινοβουλίου θα ασκήσει έτσι «μία από τις πιο επίσημες εξουσίες που της εγγυάται το Σύνταγμα», επιβεβαίωσε χθες, Τρίτη, το βράδυ η επικεφαλής των Δημοκρατικών στο Κογκρέσο Νάνσι Πελόζι.

Στη συνέχεια θα πάρει τη σκυτάλη η Γερουσία για να οργανώσει τη δίκη του Ντόναλντ Τραμπ, πιθανόν τον Ιανουάριο. Και οι Ρεπουμπλικανοί που την ελέγχουν, έχουν ήδη προειδοποιήσει πως τότε ο πρόεδρος θα αθωωθεί. Ο ρεπουμπλικανός δισεκατομμυριούχος είχε εξεγερθεί και πάλι χθες εναντίον των αντιπάλων του. «Κηρύσσετε ανοικτό πόλεμο εναντίον της αμερικανικής δημοκρατίας», υποστήριξε σε επίσημη επιστολή που απηύθυνε στην Νάνσι Πελόζι. «Η Ιστορία θα σας κρίνει αυστηρά».

Σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ, η ψηφοφορία στο Κογκρέσο δεν είναι παρά «μια παράνομη και μεροληπτική απόπειρα πραξικοπήματος» με κίνητρο τη μνησικακία. «Είστε ανίκανοι να δεχθείτε την ετυμηγορία των καλπών» του 2016, έγραψε ακόμη, αναφερόμενος στην εκλογική νίκη του που είχε ανατρέψει τα περισσότερα προγνωστικά.

Can you believe that I will be impeached today by the Radical Left, Do Nothing Democrats, AND I DID NOTHING WRONG! A terrible Thing. Read the Transcripts. This should never happen to another President again. Say a PRAYER!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 Δεκεμβρίου 2019