Σίντνεϊ Σουίνι: Στη νέα της ταινία θα υποδυθεί μία άστεγη γυναίκα

Η Σίντνεϊ Σουίνι ετοιμάζεται να αναλάβει τον πρωταγωνιστικό ρόλο σε μία από τις πιο αναμενόμενες παραγωγές της Warner Bros, το κινηματογραφικό θρίλερ I Pretended to Be a Missing Girl. Η ταινία βασίζεται σε ένα ιδιαίτερα δημοφιλές διήγημα του Τζόι Κοτ, καθηγητή αγγλικών από τη Μασαχουσέτη, το οποίο είχε προκαλέσει αίσθηση όταν δημοσιεύτηκε στην πλατφόρμα Reddit το 2021. Το σενάριο ακολουθεί την ιστορία μιας άστεγης γυναίκας, η οποία, σε μια απέλπιδα προσπάθεια επιβίωσης, αποφασίζει να παρουσιαστεί ως ένα 18χρονο κορίτσι που είχε χαθεί δέκα χρόνια νωρίτερα. Ο στόχος της είναι να εκμεταλλευτεί την τραγωδία της οικογένειας, να κερδίσει την εμπιστοσύνη της και να αποσπάσει χρήματα. Όμως, το φαινομενικά απλό σχέδιό της να περάσει μόνο ένα βράδυ στο σπίτι τους αρχίζει να παίρνει απρόβλεπτη τροπή, αποκαλύπτοντας σκοτεινά μυστικά που αλλάζουν τα πάντα.

Sydney Sweeney will star in & produce ‘I PRETENDED TO BE A MISSING GIRL’ at Warner Bros.

The thriller is based on a Reddit short story that follows a drifter who impersonates a missing girl to rob a family, only to realize she’s made a terrible mistake.

