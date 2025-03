Κάνιε Γουέστ για Κιμ Καρντάσιαν: Μια λευκή γυναίκα έχει τον έλεγχο των μαύρων παιδιών μου

Η δημόσια διαμάχη μεταξύ του Κάνιε Γουέστ και της πρώην συζύγου του, Κιμ Καρντάσιαν, φαίνεται να κλιμακώνεται, με τον διάσημο ράπερ να εξαπολύει νέες επιθέσεις. Αυτή τη φορά, η αντιπαράθεση ξέσπασε εξαιτίας της εμπλοκής της 11χρονης κόρης τους, Νορθ, στη μουσική βιομηχανία, γεγονός που οδήγησε τον Γουέστ σε μια σειρά από έντονες αναρτήσεις στα κοινωνικά δίκτυα. Ο 47χρονος καλλιτέχνης εξέφρασε την ενόχλησή του για το γεγονός ότι, όπως υποστηρίζει, μια λευκή γυναίκα –η πρώην σύζυγός του– έχει τον έλεγχο της ζωής των μαύρων παιδιών τους. Τα οργισμένα μηνύματά του στο Χ (πρώην Twitter), τα οποία διαγράφηκαν αργότερα, φαίνεται πως ήταν απάντηση σε μια ανάρτηση της Καρντάσιαν, η οποία περιλάμβανε στίχους από το νέο τραγούδι του Playboi Carti. Το συγκεκριμένο τραγούδι έκανε αναφορά στο brand της Skims, κάτι που προκάλεσε μια αλυσιδωτή αντίδραση.

Ο Carti, βλέποντας τη δημοσίευση, μοιράστηκε το story της Καρντάσιαν προσθέτοντας ένα σχόλιο που καλούσε την ανιψιά του, Νορθ, να του στείλει ένα τραγούδι. Αυτό φαίνεται πως εξόργισε τον Γουέστ, ο οποίος ερμήνευσε τη συγκεκριμένη αλληλεπίδραση ως ένδειξη ότι η Κιμ είναι διατεθειμένη να επιτρέψει τη συμμετοχή της κόρης τους σε μουσικές συνεργασίες χωρίς τη δική του έγκριση. Η ένταση είχε ήδη αυξηθεί τις προηγούμενες ημέρες, όταν ο Γουέστ κατηγόρησε την Καρντάσιαν ότι επιχείρησε να εμποδίσει την κυκλοφορία του νέου του τραγουδιού, «Lonely Roads Still Go to Sunshine». Το τραγούδι περιλαμβάνει φωνητικά της Νορθ, αλλά και συμμετοχή του Sean “Diddy” Combs, ο οποίος αντιμετωπίζει κατηγορίες για σωματεμπορία.

Στο ξέσπασμά του στο Χ, ο Γουέστ υποστήριξε ότι η πρώην σύζυγός του ελέγχει την ταυτότητα των παιδιών τους και φαινομενικά την κατηγόρησε για υποκρισία. «Η Κιμ πήρε το όνομα και την αγάπη από τα μαύρα παιδιά μου» έγραψε, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι η ίδια συζητά με τον Carti τη συμμετοχή της Νορθ σε μουσική παραγωγή. «Αυτοί οι διάσημοι παίζουν μαζί μου στα μούτρα μου» πρόσθεσε, αφήνοντας σαφείς αιχμές για τη βιομηχανία της ψυχαγωγίας.

Ο ράπερ δεν έκρυψε την οργή του για τη στάση του Carti, υπενθυμίζοντας ότι ο τελευταίος είχε αποστασιοποιηθεί από τη συνεργασία τους λόγω των αντιδράσεων που προκάλεσε το αντισημιτικό παραλήρημά του. «Το να ζητάει από την πρώην μου να επιτρέψει στην κόρη μου να συμμετάσχει σε ένα τραγούδι δύο ημέρες μετά την κυκλοφορία του δικού μου, ήταν πάρα πολύ. Κανείς δεν τα βάζει μαζί μου» έγραψε. Ολοκληρώνοντας τις αναρτήσεις του, ο Γουέστ κατέστησε σαφές πως δεν πρόκειται να επιτρέψει στη Νορθ να συνεργαστεί με τον Carti, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Αποφάσισα ότι η Νορθ δεν θα κάνει κανένα τραγούδι με τον Carti. Πώς μου φαίνεται εμένα που με άφησε εκτός και μετά ζήτησε από την Κιμ να έχει τα φωνητικά της κόρης μου;». Σε επόμενη ανάρτησή του, ο ράπερ έγραψε: «Ο άνδρας έχει την πρώτη και την τελευταία λέξη για τα παιδιά του», υποδηλώνοντας την πρόθεσή του να διεκδικήσει μεγαλύτερο έλεγχο στις αποφάσεις που αφορούν τα παιδιά του.