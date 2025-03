Τραμπ, ο… babysitter

Μια χαριτωμένη στιγμή που τράβηξε τα βλέμματα καταγράφηκε στον Λευκό Οίκο, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ εθεάθη να περπατά με τον τετράχρονο γιο του Έλον Μασκ πριν επιβιβαστούν μαζί στο προεδρικό ελικόπτερο, Marine One.

BREAKING: President Trump walks to Marine One with Little pic.twitter.com/6xAidddo4p — DogeDesigner (@cb_doge) March 14, 2025

Ο 78χρονος πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ και ο δραστήριος μικρός Χ περπάτησαν δίπλα-δίπλα στο γκαζόν του Λευκού Οίκου, με τον Τραμπ να κρατά το χέρι του παιδιού και να το βοηθά να ανέβει τις σκάλες του ελικοπτέρου. Την τρυφερή στιγμή απαθανάτισαν οι κάμερες, με το βίντεο να γίνεται γρήγορα viral στα social media.

Cutest video of the day. pic.twitter.com/R2Hy6ey32J — Juanita Broaddrick (@atensnut) March 15, 2025

Ο Έλον Μασκ, διευθύνων σύμβουλος της Tesla και επικεφαλής της DOGE, ακολουθούσε πίσω τους πριν επιβιβαστεί κι εκείνος στο Marine One. Ο προορισμός της πτήσης ήταν το Παλμ Μπιτς της Φλόριντα, όπου ο Τραμπ σχεδίαζε να περάσει το Σαββατοκύριακο στο θέρετρό του, Μαρ-α-Λάγκο.

Trump the babysitter. It’s like he’s in a relationship with a single mom pic.twitter.com/rEtzOP7KBY — Bobby J (@BobbyApocalypse) March 14, 2025

Η αλληλεπίδραση του Τραμπ με τον μικρό Χ πυροδότησε πλήθος σχολίων στα social media. Χρήστες αναφέρθηκαν στον πρώην πρόεδρο ως τον «υιοθετημένο παππού του Χ», ενώ άλλοι τον χαρακτήρισαν «την πιο ακριβοπληρωμένη babysitter».

Trump finally got his first real job. Officially little x’s nanny. Elon Musk hired the US president to babysit. pic.twitter.com/pvugy1R1ym — Anonymous (@YourAnonCentral) March 15, 2025

Δεν είναι η πρώτη φορά που μια στιγμή μεταξύ του Τραμπ και του γιου του Μασκ γίνεται viral. Τον περασμένο μήνα, κατά τη διάρκεια μιας επίσκεψης στον Λευκό Οίκο, ο μικρός Χ τράβηξε τα βλέμματα στο Οβάλ Γραφείο, όπου ο Τραμπ τον παρουσίασε ως «έναν σπουδαίο τύπο – ένα άτομο με υψηλό IQ». Ωστόσο, εκείνη η στιγμή έγινε ακόμη πιο διάσημη, καθώς ο 4χρονος εθεάθη να σκαλίζει τη μύτη του και να σκουπίζει το δάχτυλό του στο γραφείο, προκαλώντας γέλια και αμέτρητα σχόλια στο διαδίκτυο.