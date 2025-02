Καγκουρό με εξωσωματική: Επιτυχία των επιστημόνων μετά από 20 χρόνια προσπάθειας

Για πρώτη φορά, επιστήμονες στην Αυστραλία κατάφεραν να δημιουργήσουν έμβρυο καγκουρό μέσω εξωσωματικής γονιμοποίησης, ένα πρωτοποριακό επίτευγμα που μπορεί να βοηθήσει στη διάσωση απειλούμενων ειδών. Η έρευνα, που πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο του Κουίνσλαντ, ανοίγει τον δρόμο για τη διατήρηση μαρσιποφόρων, όπως τα κοάλα και οι διάβολοι της Τασμανίας, τα οποία βρίσκονται σε κίνδυνο εξαφάνισης. Οι επιστήμονες ανέπτυξαν τα ωάρια και το σπέρμα καγκουρό σε εργαστηριακές συνθήκες και χρησιμοποίησαν την τεχνική ενδοκυτταροπλασματικής έγχυσης σπέρματος (ICSI), κατά την οποία ένα αρσενικό αναπαραγωγικό κύτταρο εγχέεται απευθείας σε ένα ώριμο ωάριο. Ο επικεφαλής της έρευνας, Αντρές Γκαμπίνι, δήλωσε ότι η ίδια μέθοδος μπορεί να εφαρμοστεί και σε άλλα απειλούμενα μαρσιποφόρα, όπως:

«Η πρόσβαση σε γενετικό υλικό μαρσιποφόρων είναι δύσκολη, καθώς αυτά τα είδη έχουν μελετηθεί λιγότερο σε σχέση με τα οικόσιτα ζώα», ανέφερε ο Γκαμπίνι, προσθέτοντας ότι τα αποτελέσματα της έρευνας μπορούν να αξιοποιηθούν για την προστασία της μοναδικής αυστραλιανής βιοποικιλότητας. Η Αυστραλία κατέχει ένα από τα υψηλότερα ποσοστά εξαφάνισης ειδών στον κόσμο, έχοντας ήδη χάσει 33 είδη θηλαστικών από την εποχή της ευρωπαϊκής εγκατάστασης. Το 2022, η κυβέρνηση ανακοίνωσε ένα 10ετές σχέδιο προστασίας της άγριας ζωής, με στόχο τη διατήρηση του 30% της γης και την προστασία 110 ειδών προτεραιότητας. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, πάνω από 2.200 είδη στην Αυστραλία θεωρούνται απειλούμενα με εξαφάνιση. Η επιτυχία της εξωσωματικής γονιμοποίησης στα καγκουρό αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο στη μάχη για την προστασία της μοναδικής πανίδας της χώρας.

