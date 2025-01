Σελένα Γκόμεζ – Τραμπ: Έχασε 800.000 ακόλουθους μετά το βίντεο για τις απελάσεις

Η Σελένα Γκόμεζ αντιμετωπίζει μια περίοδο προκλήσεων, καθώς η πρόσφατη δραστηριότητά της προκάλεσε έντονες αντιδράσεις. Τόσο το συναισθηματικό της βίντεο για τις απελάσεις μεταναστών όσο και η συμμετοχή της στην ταινία Emilia Pérez φαίνεται να έχουν επηρεάσει την εικόνα της, με αποτέλεσμα τη σημαντική μείωση των ακολούθων της στο Instagram. Η 32χρονη τραγουδίστρια και ηθοποιός, που κατέχει τον τίτλο της γυναίκας με τους περισσότερους followers στην πλατφόρμα, παρατηρεί μια πρωτοφανή απώλεια: πάνω από 808.000 άτομα σταμάτησαν να την ακολουθούν τις τελευταίες ημέρες, σύμφωνα με την πλατφόρμα CritiqueJeu.

Η απότομη πτώση των ακολούθων συνέβη αμέσως μετά την ανάρτηση ενός βίντεο στο οποίο η Γκόμεζ εμφανίζεται συναισθηματικά φορτισμένη, μιλώντας για το μεταναστευτικό ζήτημα. Το βίντεο διαγράφηκε γρήγορα, αλλά οι αντιδράσεις ήταν έντονες, ιδιαίτερα από πολιτικούς αντιπάλους και Ρεπουμπλικάνους ψηφοφόρους. Ο υποψήφιος γερουσιαστής Σαμ Πάρκερ έφτασε στο σημείο να ζητήσει την απέλασή της, τονίζοντας τη μεξικανική της καταγωγή.

🚨🇺🇸SELENA GOMEZ BREAKS DOWN OVER TRUMP’S IMMIGRATION POLICY: MY PEOPLE ARE GETTING ATTACKED

Selena Gomez, 32, had an emotional meltdown over Trump’s deportation crackdown, claiming, “All my people are getting attacked.”

In a now-deleted recording, she tearfully vowed to “try… pic.twitter.com/FCmBWmAI8l

— Mario Nawfal (@MarioNawfal) January 27, 2025