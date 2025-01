Μαριάν Φέιθφουλ: Πέθανε η σπουδαία τραγουδίστρια και ηθοποιός

Η τραγουδίστρια και ηθοποιός Μαριάν Φέιθφουλ πέθανε σε ηλικία 78 ετών, ανακοίνωσε ο εκπρόσωπός της.

Η Faithfull ήταν γνωστή για επιτυχίες όπως το As Tears Go By, το οποίο έφτασε στο top 10 του Ηνωμένου Βασιλείου το 1964, και για πρωταγωνιστικούς ρόλους σε ταινίες όπως το 1968 με τίτλο The Girl On A Motorcycle.

Η ανακοίνωση για τον θάνατό της

«Με βαθιά θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο της τραγουδίστριας, τραγουδοποιού και ηθοποιού Marianne Faithfull», αναφέρεται σε ανακοίνωση.

«Η Marianne απεβίωσε ειρηνικά σήμερα στο Λονδίνο, παρέα με την αγαπημένη της οικογένεια.

«Θα μας λείψει πολύ».