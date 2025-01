Δήμος Πειραιά: Υποδέχεται το «ΔΕΗ 3×3 POWER TO THE HOOD by Eurohoops»

Ο Δήμος Πειραιά υποδέχεται τη μεγάλη μπασκετική γιορτή, το πρώτο «τζάμπολ», του «ΔΕΗ 3×3 POWER TO THE HOOD by Eurohoops», το Σάββατο, 1η Φεβρουαρίου 2025, στην πλατεία Κανάρη. Από τις 10:00 έως τις 19:00, η πλατεία θα μετατραπεί, σε έναν υπαίθριο μπασκετικό χώρο, με αγωνιστική δράση, παλμό και πολλές παράλληλες ψυχαγωγικές δραστηριότητες, μοναδικό προορισμό διασκέδασης για τους λάτρεις του μπάσκετ και όχι μόνο.

Το τουρνουά 3×3 που πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του Δήμου Πειραιά, απευθύνεται σε τρεις μικτές ηλικιακές κατηγορίες (10-13, 14-17, 18+), με δωρεάν συμμετοχή. Στην πλατεία Κανάρη, μικροί και μεγάλοι θα έχουν την ευκαιρία να έρθουν πιο κοντά στο μπάσκετ, συμμετέχοντας σε παράλληλες δράσεις, όπως φουσκωτό γήπεδο για παιδιά, Face Painting, 360° Photo Booth, Arcade Basketball Games, διασκεδαστικά challenges, καθώς και σε ένα θεαματικό Street Basketball Show από τον μοναδικό freestyler Dude K.

Το «ΔΕΗ 3×3 POWER TO THE HOOD by Eurohoops» αναδεικνύει τους καθημερινούς «πρωταγωνιστές» κάθε γειτονιάς, μέσω της άθλησης, της ψυχαγωγίας, αλλά και της διάδοσης του 3×3, του δημοφιλούς, γρήγορου και δυναμικού παιχνιδιού που από τους δρόμους, βρέθηκε στους Ολυμπιακούς Αγώνες.