Ζωή χωρίς κινητό, ούτε καν… ρολόι

Ένας διάσημος ηθοποιός του Χόλιγουντ, με συνεχή παρουσία μπροστά από συνεργεία με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και υποχρεώσεις που απαιτούν εξοικείωση, τουλάχιστον με τεχνολογικά μέσα, δηλώνει ότι δεν έχει ούτε είχε ποτέ του κινητό τηλέφωνο. Ο Κρίστοφερ Γουόκεν, μίλησε για την καθημερινότητά του, χωρίς κινητό και «καθόλου τεχνολογία». «Δεν έχω τεχνολογία. Έχω μόνο ένα δορυφορικό πιάτο στο σπίτι μου. Έτσι έχω δει το “Severance” σε DVD που είναι αρκετά καλοί για να μου στείλουν» είπε για τη σειρά επιστημονικής φαντασίας, στην οποία πρωταγωνιστεί. «Δεν έχω κινητό τηλέφωνο. Δεν έχω στείλει ποτέ e-mail ή, πώς το λένε, Twitter. Σας κάνει να αισθάνεστε λίγο ξένος σε έναν κόσμο όπου όλοι είναι προσκολλημένοι στα τηλέφωνά τους; Όχι ακριβώς. Ούτε είχα ποτέ ρολόι. Αλλά αν χρειάζομαι την ώρα, απλά ρωτάω κάποιον. Ομοίως, μια στο τόσο, όταν χρειάζομαι να χρησιμοποιήσω ένα τηλέφωνο, απλά ρωτάω αν μπορώ να δανειστώ ένα», συνέχισε.

Christopher Walken “Doesn’t Have the Equipment” to Stream ‘Severance’ and Instead Receives DVDs https://t.co/PJa6KK9sAy

— The Hollywood Reporter (@THR) January 17, 2025