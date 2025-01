Ολλανδία διάρρηξη σε μουσείο: Η στιγμή της εισβολής μετά από έκρηξη

Εντυπωσιακές σκηνές διάρρηξης στο Μουσείο Drents, στο Άσεν της Ολλανδίας, καταγράφηκαν από κάμερες ασφαλείας, αποκαλύπτοντας τη μεθοδικότητα και την αποφασιστικότητα των δραστών. Το βίντεο δείχνει τους διαρρήκτες να τοποθετούν εκρηκτικά στην είσοδο του κτηρίου και να τα πυροδοτούν, ανοίγοντας δρόμο για να αποκτήσουν πρόσβαση στο εσωτερικό. Ο στόχος τους ήταν τέσσερα εξαιρετικής πολιτιστικής αξίας αρχαία χρυσά αντικείμενα από τη Ρουμανία, που αποτελούσαν κεντρικό μέρος της έκθεσης του μουσείου. Σύμφωνα με το BBC, ανάμεσα στα κλεμμένα αντικείμενα περιλαμβάνονται τρία δακικά σπειροειδή βραχιόλια και το περίφημο χρυσό κράνος του Κοτοφενέστι, ένα μοναδικό εύρημα που χρονολογείται γύρω στο 450 π.Χ. και θεωρείται εθνικός θησαυρός της Ρουμανίας.

Ο διευθυντής του Μουσείου Drents χαρακτήρισε τη διάρρηξη ως το «μεγαλύτερο περιστατικό» στα 170 χρόνια λειτουργίας του ιδρύματος, σημειώνοντας ότι το προσωπικό βρίσκεται σε κατάσταση σοκ. Το φλεγόμενο όχημα που εντοπίστηκε σε κοντινό δρόμο εξετάζεται από τις Αρχές, καθώς θεωρείται πιθανό να συνδέεται με τη διαφυγή των δραστών. Η αστυνομία υποπτεύεται ότι η διάρρηξη ήταν αποτέλεσμα οργανωμένου σχεδίου με τη συμμετοχή πολλών ατόμων. Πέρα από το υλικό των καμερών ασφαλείας, οι ερευνητές έχουν ζητήσει τη συνδρομή της Interpol για τον εντοπισμό των υπευθύνων και την ανάκτηση των κλεμμένων αντικειμένων.

Η Ρουμανία δεσμεύεται για την επιστροφή των θησαυρών

Το υπουργείο Πολιτισμού της Ρουμανίας εξέφρασε την έντονη ανησυχία του για την απώλεια των αντικειμένων και υποσχέθηκε να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για την ανάκτησή τους. Όπως τόνισαν ρουμανικές αρχές, η σημασία αυτών των θησαυρών είναι ανεκτίμητη, με το κράνος του Κοτοφενέστι να ξεχωρίζει ως σύμβολο της πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας. Η διάρρηξη αυτή αποτελεί σοβαρό πλήγμα όχι μόνο για το Μουσείο Drents, αλλά και για τη διεθνή κοινότητα που αγωνίζεται για την προστασία της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς.

Footage of the heist where a group of men broke into a Dutch museum using explosives and stole part of Romania’s Dacian Treasure, which includes pieces as old as 2,500 years

The Dacian Treasure which was lend for an exhibition, is of irreplaceable value to the Romanian nation pic.twitter.com/eWXHKXd6DG

— Daily Romania (@daily_romania) January 26, 2025