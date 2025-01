Τραμπ, η πρώτη συνέντευξη: «Αν δεν κερδίζαμε, η χώρα θα είχε χαθεί για πάντα»

Για την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο μίλησε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια της πρώτης του συνέντευξης στο Οβάλ Γραφείο στο Fox News. Ο Τραμπ έχει δει τα ποσοστά δημοφιλίας του να ανεβαίνουν, ενώ έχει στη διάθεσή του ένα Κογκρέσο ελεγχόμενο από τους Ρεπουμπλικάνους, έτοιμο να προωθήσει την ατζέντα του. Μιλώντας στον Σον Χάνιτι, δήλωσε ότι πολλές από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ΗΠΑ είναι «επιλύσιμες», αλλά θα χρειαστούν «χρόνος, προσπάθεια και χρήματα, δυστυχώς». Δεν μπήκε σε λεπτομέρειες. «Μπορούμε να ανακτήσουμε τη χώρα μας, αλλά αν δεν κερδίζαμε αυτή την αναμέτρηση, πιστεύω πραγματικά ότι η χώρα μας θα είχε χαθεί για πάντα», σημείωσε σε άλλο σημείο.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης που διήρκεσε μία ώρα, ο Τραμπ επικεντρώθηκε τόσο στις παλιές του πικρίες όσο και στα σχέδιά του για να προχωρήσει τη χώρα μπροστά. Παρέμεινε εξίσου επιθετικός όσο ήταν και κατά την προεκλογική του εκστρατεία, ακόμα κι όταν ο Χάνιτι τον ενθάρρυνε να είναι πιο αναστοχαστικός σχετικά με το ταξίδι του πίσω στο Οβάλ Γραφείο. Ο παρουσιαστής του Fox News βομβάρδισε τον πρόεδρο με ερωτήσεις για διάφορα θέματα. Μεταξύ αυτών: ο ομοσπονδιακός ρόλος στη βοήθεια για καταστροφές, η χρήση στρατευμάτων για την επιβολή του νόμου στα σύνορα ΗΠΑ-Μεξικού, και ο λόγος για τον οποίο έδωσε χάρη σε υποστηρικτές του που επιτέθηκαν βίαια στο Καπιτώλιο πριν από τέσσερα χρόνια.

Όταν ρωτήθηκε πώς αισθάνεται που επέστρεψε στο Οβάλ Γραφείο, ο πρόεδρος δήλωσε ότι θα χρειαστεί «πολλή δουλειά» για να αντιστρέψει την περίοδο διακυβέρνησης του Δημοκρατικού αντιπάλου του και ότι πολλά από όσα συνέβησαν κατά τη διάρκεια των ετών Μπάιντεν δεν έπρεπε να είχαν γίνει. «Δεν θα είχαμε πληθωρισμό, δεν θα είχαμε τη καταστροφή στο Αφγανιστάν, δεν θα είχαμε την 7η Οκτωβρίου στο Ισραήλ όπου σκοτώθηκαν τόσοι άνθρωποι, και δεν θα είχαμε πόλεμο στην Ουκρανία», δήλωσε ο Τραμπ. Ο Τραμπ υποσχέθηκε στην ομιλία του κατά την ανάληψη των καθηκόντων του ότι η «εθνική ενότητα» θα επιστρέψει. Ωστόσο, μεγάλο μέρος αυτής της εβδομάδας τον βρήκε να συνεχίζει να επιτίθεται σε αντιπάλους που βρίσκονται εκτός εξουσίας. Αποκάλεσε την πρώην Ρεπουμπλικανή βουλευτή Λιζ Τσέινι, από το Ουαϊόμινγκ, «κλαψιάρα τρελή». Ο Τραμπ δήλωσε ότι οι ψηφοφόροι απέρριψαν τις ιδέες των Δημοκρατικών επειδή απέτυχαν να εξυπηρετήσουν τη χώρα και ότι οι Δημοκρατικοί είναι καλοί μόνο στο «να κλέβουν».

Οι θητείες του Τραμπ και του Μπάιντεν συνδέονται με διάφορους τρόπους, μεταξύ αυτών και λόγω της αμφιλεγόμενης χρήσης προεδρικών χαρών, που δόθηκαν με διαφορά λίγων ωρών. Ο Μπάιντεν αποχώρησε από τον Λευκό Οίκο εκδίδοντας μια σειρά από προληπτικές προεδρικές χάρες, επικαλούμενος αδιευκρίνιστα εγκλήματα λόγω φόβου αντιποίνων από την επερχόμενη κυβέρνηση Τραμπ. Μεταξύ αυτών που έλαβαν «καθαρό μητρώο» ήταν και μέλη της οικογένειάς του, όπως ο γιος του, Χάντερ Μπάιντεν. Η χρήση της προεδρικής χάρης ήταν κάτι που ο Τραμπ είχε δηλώσει στο CNN, τον Δεκέμβριο του 2020, ότι δεν θα έκανε, με αποτέλεσμα να χαρακτηριστούν οι ενέργειες του Μπάιντεν υποκριτικές από Ρεπουμπλικανούς και κάποιους Δημοκρατικούς.

«Αυτός ο τύπος μοίραζε χάρες σε όλους», σχολίασε ο Τραμπ. Στη συνέχεια, υπέδειξε ότι ο Μπάιντεν έκανε λάθος που δεν έδωσε στον εαυτό του την «κάρτα για να βγει από τη φυλακή». «Το αστείο, ίσως το λυπηρό, είναι ότι δεν έδωσε στον εαυτό του χάρη», πρόσθεσε. «Και αν το εξετάσετε, όλα είχαν να κάνουν με αυτόν». Όταν ρωτήθηκε αν θα ήθελε το Κογκρέσο να ερευνήσει τον προκάτοχό του, ο Τραμπ απάντησε: «Νομίζω ότι θα αφήσουμε το Κογκρέσο να αποφασίσει».

Ο Χάνιτι, τελικά, αναφέρθηκε στο γεγονός ότι ο Τραμπ έδωσε χάρη και μειώσεις ποινών σε περίπου 1.600 άτομα που κατηγορήθηκαν για την επίθεση στο Καπιτώλιο στις 6 Ιανουαρίου 2021, συμπεριλαμβανομένων κορυφαίων μελών των Oath Keepers και Proud Boys, δύο ακροδεξιών παραστρατιωτικών ομάδων. Ο Τραμπ υποσχέθηκε να δώσει χάρη στους ταραχοποιούς κατά τη διάρκεια της εκστρατείας του 2024, και αναφέρθηκε σε αυτούς με επαινετικούς όρους, ενώ υποβάθμισε τη βία κατά των δυνάμεων επιβολής του νόμου. Υποστήριξε ότι πολλοί από αυτούς βρίσκονται στη φυλακή για χρόνια και έχουν υποστεί κακομεταχείριση. Ο Τραμπ επανέλαβε, χωρίς αποδείξεις, ότι οι εκλογές του 2020 κλάπηκαν. «Και ξέρετε γιατί ήταν εκεί; Διαμαρτύρονταν για την ψήφο, γιατί ήξεραν ότι οι εκλογές ήταν στημένες και διαμαρτύρονταν για την ψήφο», δήλωσε ο Τραμπ. «Πρέπει να έχεις το δικαίωμα να διαμαρτύρεσαι».

