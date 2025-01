Ρονάλντο συμβόλαιο 2025: Χρυσάφι στα πόδια του απλώνει η Αλ Νασρ

Μυθικό συμβόλαιο με την Αλ Νασρ θα συνάψει ο Κριστιάνο Ρονάλντο, το οποίο σύμφωνα με πληροφορίες θα προβλέπει ότι ο Πορτογάλος σούπερ σταρ θα κερδίζει περίπου 550.000 ευρώ κάθε μέρα. Σύμφωνα με τη Marca, το νέο συμβόλαιο του Κριστιάνο Ρονάλντο εξασφαλίζει στον Πορτογάλο επιθετικό 183 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, που ισοδυναμεί με 15 εκατομμύρια ευρώ το μήνα ή 3,8 εκατομμύρια ευρώ την εβδομάδα, γεγονός που θα τον καθιερώσει ως τον πιο ακριβοπληρωμένο ποδοσφαιριστή στον κόσμο! Τα οικονομικά κίνητρα, ωστόσο, είναι μόνο ένα μέρος του πακέτου, καθώς η Αλ Νασρ προσέφερε επίσης στον “CR7” μειοψηφικό ποσοστό ιδιοκτησίας πέντε τοις εκατό, το οποίο σηματοδοτεί την εμπιστοσύνη της στην ηγεσία και τη δέσμευσή του στην ομάδα.

Οι πρόσφατες διαρθρωτικές αλλαγές στην Αλ Νασρ, συμπεριλαμβανομένου του διορισμού νέου διευθύνοντος συμβούλου και προέδρου, υποδηλώνουν τη φιλοδοξία του συλλόγου να αναπτυχθεί υπό την επιρροή του Κριστιάνο Ρονάλντο. Η συμπεριφορά και η αφοσίωσή του έχουν επαινεθεί ευρέως από τους αξιωματούχους της Αλ Νασρ από τότε που ήρθε στον σύλλογο και η νέα συμφωνία αποτελεί απόδειξη της ακλόνητης εμπιστοσύνης τους στον παίκτη.

🚨 Cristiano Ronaldo’s new contract with Al-Nassr will earn him an annual salary of $220M.

• $18M a month

• $4.2M a week

• $602K a day

• $25K an hour

• $416 a minute

• $7 a second.

By the time you would have read this post, he would’ve made ≈ 100$. 😅 pic.twitter.com/i79eVCtUG8

— TCR. (@TeamCRonaldo) January 15, 2025