Φωτιά Λος Άντζελες: Ο Ολυμπιονίκης της Αθήνας, Γκάρι Χολ κέρδισε 10 μετάλλια στο νερό, τα έχασε όλα

Δεν έχει τέλος ο πύρινος εφιάλτης που ζουν εδώ και πέντε μέρες οι κάτοικοι του Λος Άντζελες. Χιλιάδες άνθρωποι είδαν τις περιουσίες τους να γίνονται στάχτη εν ριπή οφθαλμού. Ανάμεσα σε αυτούς που έχασαν το σπίτι τους και κυριολεκτικά δεν πρόλαβαν να σώσουν τίποτα ήταν και ο 50χρονος πρώην Ολυμπιονίκης των ΗΠΑ, Γκάρι Χολ Τζ. Ο χρυσός Ολυμπιονίκης της Αθήνας είχε ελάχιστο χρόνο για να εκκενώσει το σπίτι του όταν ξαφνικά οι φλόγες περικύκλωσαν τον σπίτι του. Για να σώσει τη ζωή του εγκατέλειψε την οικία του και όλα του τα υπάρχοντα. Ανάμεσα στα αγαπημένα αντικείμενα που αναγκάστηκε να αφήσει ήταν και όλα του τα μετάλλια. Όπως είπε ο ίδιος μιλώντας στη Sydney Morning Herald πιστεύει ότι τα έχασε όλα στην πυρκαγιά Palisades.

“I grabbed my dog and my insulin, and jumped in the car”.

Former US Olympic swimmer, Gary Hall Jr, says the LA wildfires forced him to abandon his home – and leave behind his Olympic medals.https://t.co/NLGGU1YixW

