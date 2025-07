Wimbledon Αλκαράθ: Στο δρόμο για το τρίτο σερί στέμμα

Με κυριαρχικό τένις και άνεση πρωταθλητή, ο Κάρλος Αλκαράθ επιβεβαίωσε τον τίτλο του φαβορί, επικρατώντας του Βρετανού Όλιβερ Τάρβετ με 6-1, 6-4, 6-4 και εξασφαλίζοντας την πρόκριση στον 3ο γύρο του Wimbledon. Ο Ισπανός Νο2 στον κόσμο άφησε στο παρελθόν τη δύσκολη πρεμιέρα του απέναντι στον Φονίνι και εμφανίστηκε σαρωτικός απέναντι στον νεαρό wildcard του τουρνουά. Ο 21χρονος Τάρβετ, Νο733 στην παγκόσμια κατάταξη και φοιτητής στο Πανεπιστήμιο του Σαν Ντιέγκο, είχε ήδη ξεπεράσει κάθε προσδοκία φτάνοντας στον 2ο γύρο, αλλά απέναντι στον Αλκαράθ δεν κατάφερε να αντισταθεί. Ο Ισπανός έκανε επίδειξη ισχύος, με 37 winners και 6 breaks, φτάνοντας τις 20 διαδοχικές νίκες στο ATP Tour – επίδοση ρεκόρ στην καριέρα του – και 16 συνεχόμενες στο Wimbledon.

