Μαρία Σάκκαρη: Αποκλείστηκε από την Αδελαΐδα

Η Μαρία Σάκκαρη δεν κατάφερε να πάρει τη νίκη κόντρα στο Νο.1 του ταμπλό στο τουρνουά της Αδελαΐδας, Τζέσικα Πεγκούλα, και με 6-4, 6-1 μέσα σε μία ώρα και 14 λεπτά αποκλείστηκε στη φάση των “16” του τουρνουά της Νότιας Αυστραλίας. Επόμενο τουρνουά για την Ελληνίδα τενίστρια το Australian Open, το οποίο είναι προγραμματισμένο από 12 έως τις 26 Ιανουαρίου, και την Πέμπτη (9/1) αναμένεται να μάθει τις πιθανές αντιπάλους της. Η έναρξη του ματς ήταν ιδανική για την Μαρία Σάκκαρη! Αρχικά κράτησε το σερβίς της (1-0) και στη συνέχεια πέτυχε ένα μεγαλοπρεπές break χωρίς να δεχθεί πόντο (2-0). Βέβαια, η αντίδραση της Πεγκούλα ήταν ηχηρή, με την Νο.1 του ταμπλό στην Αδελαΐδα να παίρνει πίσω το… σπάσιμο του σερβίς της από την Σάκκαρη (2-1) και να στη συνέχεια να φτάνει ένα game μακριά από την κατάκτηση του πρώτου σετ (5-2).

