Αντετοκούνμπο: 1ος και με διαφορά στην ψηφοφορία για το NBA All Star Game

Το All Star Game του ΝΒΑ για το 2025 θα διεξαχθεί στις 16 Φεβρουαρίου στο Σαν Φρανσίσκο και ο κόσμος έχει ήδη αρχίσει να ψηφίζει για το ποιοι θα πρέπει να συμμετέχουν, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να είναι στην 1η θέση έχοντας μεγάλη διαφορά από τον Νίκολα Γιόκιτς που ακολουθεί στη 2η. Ο Έλληνας σταρ των Μιλγουόκι Μπακς είναι εδώ και χρόνια ένας από τους καλύτερους παίκτες, ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα του ΝΒΑ και αυτό το αναγνωρίζει και ο κόσμος, όπως δείχνει και η ψηφοφορία για το φετινό All Star Game.

Ο Αντετοκούνμπο έχει ήδη συγκεντρώσει 1.710.630 ψήφους και βρίσκεται άνετα στην 1η θέση, με τον Γιόκιτς των Ντένβερ Νάγκετς να ακολουθεί με 1.422.121 ψήφους. Πλην αυτών των δύο, το ένα εκατ. ψήφους έχουν ξεπεράσει επίσης οι Τζέισον Τέιτουμ (Σέλτικς), Κέβιν Ντουράντ (Σανς), ΛεΜπρόν Τζέιμς (Λέικερς), Καρλ-Άντονι Τάουνς (Νικς) και Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ (Θάντερ).

Nikola Jokić and Giannis Antetokounmpo lead their respective conferences in the first fan returns of #NBAAllStar Voting presented by AT&T.

Fans account for 50% of the vote to decide All-Star starters. NBA players and a media panel account for 25% each.

Next fan update: 1/9. pic.twitter.com/OoIIa3S3fn

— NBA Communications (@NBAPR) January 2, 2025