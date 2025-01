Βρετανία: Γκάφα από την πρώην υπουργό Εσωτερικών

Μπορεί να μην είναι πια υπουργός Εσωτερικών της Μεγάλης Βρετανίας, ωστόσο η Σουέλα Μπρέιβερμαν έκανε τον βρετανικό Τύπο να ασχοληθεί μαζί της για τελείως λάθος λόγους. Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια συνέντευξής της στον ραδιοφωνικό σταθμό LBC, η Μπρέιβερμαν ισχυρίστηκε ότι είχε δει τα… χερσαία σύνορα μεταξύ Ιταλίας και Τουρκίας!

«Η Ιταλία ενίσχυσε τα σύνορά της. Έκτισαν ένα τείχος. Πήγα να δω αυτόν τον τοίχο. Έκτισαν ένα τείχος στα χερσαία σύνορα μεταξύ Ιταλίας και Τουρκίας», είπε χαρακτηριστικά. Κατά πάσα πιθανότητα μπερδεύτηκε από την επίσκεψή της στην Ελλάδα και συγκεκριμένα τον Έβρο, τον Νοέμβριο του 2023. Ωστόσο, το συγκεκριμένο απόσπασμα έχει κάνει ήδη τον γύρο των social media, συνοδευόμενο με αρνητικά σχόλια για την πρώην υπουργό.

Here she is @SuellaBraverman talking about:

The wall “on the land border between Italy and Turkey.”

She’s “seen it” apparently… meanwhile absolute scenes on @lbc pic.twitter.com/djwzm47awO

— Otto English (@Otto_English) January 2, 2025