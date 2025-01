Νέα Ορλεάνη μακελειό: 18χρονοι, μια νεαρή μητέρα και ένας αστέρας του ποδοσφαίρου ανάμεσα στα θύματα

Δύο πρόσφατοι απόφοιτοι λυκείου, ένας πρώην αστέρας του ποδοσφαίρου, μια νεαρή μητέρα και ένας πατέρας δύο παιδιών ήταν μεταξύ των θυμάτων που σκοτώθηκαν από τον 42χρονο μακελάρη στη Νέα Ορλεάνη. Ο ύποπτος που αναγνωρίστηκε ως ο 42χρονος Σαμσούντ Ντιν Τζαμπέρ, έπεσε με το φορτηγάκι του πάνω στο πλήθος στην οδό Bourbon στη γαλλική συνοικία της Νέας Ορλεάνης κατά τη διάρκεια των εορτασμών της Νέας Χρονιάς. Ο ύποπτος σκοτώθηκε σε ανταλλαγή πυροβολισμών κατά την οποία τραυματίστηκαν δύο αστυνομικοί. Ωστόσο, είχε προλάβει να σκοτώσει τουλάχιστον 15 ανθρώπους και να τραυματίσει δεκάδες άλλους, μεταξύ των οποίων έναν φοιτητή του Πανεπιστημίου της Τζόρτζια, δύο Ισραηλινούς πολίτες και ένα κοριτσάκι που βρήκε τραγικό θάνατο ενώ χόρευε.

Οι αξιωματούχοι δεν έχουν ακόμη δημοσιοποιήσει τα ονόματα των 15 ανθρώπων που σκοτώθηκαν στην επίθεση αλλά οι οικογένειες και οι φίλοι τους έχουν αρχίσει να μοιράζονται τις ιστορίες των δικών τους ανθρώπων. Ο ιατροδικαστής της Νέας Ορλεάνης Δρ Ντουάιτ ΜακΚένα είπε σε μια δήλωση αργά την Τετάρτη ότι θα δημοσιοποιήσουν τα ονόματα των νεκρών μόλις ολοκληρωθούν οι νεκροτομές και μιλήσουν με τους πλησιέστερους συγγενείς.

Η 18χρονη Nikyra Cheyenne Dedeaux είχε αποφοιτήσει πρόσφατα από το λύκειο και ήθελε να γιορτάσει την έλευση του νέου έτους μαζί με την ξαδέρφη της και τον φίλο τους Ζίον Πάρσονς, επίσης 18 ετών. «Δεν ήξερα καν ότι είχε πάει εκεί» δήλωσε στο nola.com η μητέρα της, Μελίσσα. «Θέλω μόνο να δω το μωρό μου» πρόσθεσε κλαίγοντας. Η 18χρονη ακολουθούσε πρόγραμμα νοσηλευτικής στο Blue Cliff College και ήθελε να γίνει νοσηλεύτρια. Η αστυνομία δεν έχει επιβεβαιώσει τον θάνατό της, αλλά η μητέρα της λέει ότι ξέρει πως πέθανε επειδή η ανιψιά της είπε ότι την είδε να την σκεπάζουν με ένα σεντόνι.

Ο Tiger Bech, ένας 28χρονος κάτοικος του Lafayette της Λουιζιάνα, ο οποίος στο παρελθόν έπαιζε ως wide receiver στο Πανεπιστήμιο Princeton, γιόρταζε τις γιορτές στη Νέα Ορλεάνη όταν τον χτύπησε το φορτηγό του υπόπτου για τρομοκρατία. Ο Bech ήταν παίκτης ποδοσφαίρου στο λύκειό του, το St. Thomas More Catholic School στο Lafayette. Κέρδισε όλες τις διακρίσεις της πολιτείας όσο ήταν στο STM και ήταν μέλος της πρώτης ομάδας All-Acadiana Regional και All-District ως τελειόφοιτος πριν κερδίσει υποτροφία για να παίξει ποδόσφαιρο στο σχολείο Ivy League.

Love you always brother ! You inspired me everyday now you get to be with me in every moment. I got this family T, don’t worry. This is for us ❤️ https://t.co/8sSFf564Mb

— Jack Bech (@jackbech7) January 1, 2025