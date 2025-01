Πυροβολισμοί σε κλαμπ στο Κουίνς: Νέος συναγερμός στις ΗΠΑ

Πυροβολισμοί έπεσαν πριν από λίγο σε νυχτερινό κέντρο στη Νέα Υόρκη με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τουλάχιστον 11 άνθρωποι. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι πυροβολισμοί έπεσαν στο nightclub Amazura στην περιοχή Κουίνς της Νέας Υόρκης. Η αστυνομία της Νέας Υόρκης αναφέρει ότι οι πυροβολισμοί ξέσπασαν λίγο πριν τις 23:20 τοπική ώρα. Τα θύματα μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της περιοχής, συμπεριλαμβανομένου του Εβραϊκού Νοσοκομείου του Λονγκ Άιλαντ και του Ιατρικού Κέντρου Παιδιών Κοέν, μεταδίδει η New York Post.

At least 10 wounded in mass shooting outside Queens nightclub: sources

Ευτυχώς, κανένα από τα θύματα δεν είναι σε κρίσιμη κατάσταση και όλοι αναμένεται να επιβιώσουν. Περιπολικά και ασθενοφόρα έσπευσαν στο σημείο έξω από το νυχτερινό κέντρο, που έχει χωρητικότητα 4.000 ατόμων και φιλοξενεί τακτικά DJs και ζωντανές εμφανίσεις καλλιτεχνών.

A mass shooting has been reported at Amazura nightclub in Queens, New York, with 11 people shot.

