Νέα Ορλεάνη μακελειό: Σοκ από την επίθεση με 10 νεκρούς

Ο άνδρας που οδηγούσε το φορτηγάκι, το οποίο έπεσε σήμερα πάνω σε ανθρώπους που γιόρταζαν την έλευση του 2025 στη Νέα Ορλεάνη προσπάθησε να «χτυπήσει όσους περισσότερους μπορούσε», ανέφερε η αστυνομία της αμερικανικής πόλης. Ο οδηγός «ήταν μανιασμένα αποφασισμένος να προκαλέσει ένα μακελειό», υπογράμμισε σε δημοσιογράφους η αρχηγός της τοπικής αστυνομίας Αν Κέρκπατρικ. Λίγο μετά τις 15:30 ώρα Ελλάδας οι Αρχές ανακοίνωσαν πως ο ύποπτος είναι νεκρός. Η δήμαρχος της πόλης της Νέας Ορλεάνης, Λατόγια Κάντρελ, σύμφωνα με το Sky News, λέει ότι η πόλη έχει δεχθεί μια «τρομοκρατική επίθεση» και πως η ίδια βρίσκεται σε άμεση επαφή με τον Λευκό Οίκο. Την ίδια ώρα, το FBI, στο οποίο ανατέθηκε η έρευνα για το περιστατικό, τονίζει ότι «δεν πρόκειται για τρομοκρατικό γεγονός».

Τουλάχιστον 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 35 τραυματίστηκαν όταν ένα φορτηγάκι έπεσε πάνω σε ένα μεγάλο πλήθος ανθρώπων στην οδό Κανάλ και Μπέρμπον στη Γαλλική Συνοικία της Νέας Ορλέανης νωρίς σήμερα το πρωί τοπική ώρα. Η επίθεση σημειώθηκε γύρω στις 03.15 τοπική ώρα (11.15 ώρα Ελλάδας), σε μια περιοχή κατάμεστη από κόσμο, όπου άνθρωποι γιόρταζαν την Πρωτοχρονιά. Νωρίτερα, το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο CBS News μετέδωσε, επικαλούμενο αυτόπτες μάρτυρες, ότι ένα φορτηγάκι έπεσε πάνω σε ανθρώπους έχοντας αναπτύξει μεγάλη ταχύτητα και κατόπιν ο οδηγός βγήκε έξω και άρχισε να πυροβολεί, με την αστυνομία να ανταποδίδει τα πυρά.

Όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία, δύο αστυνομικοί τραυματίστηκαν από σφαίρες κατά τη διάρκεια της επίθεσης. Η Αν Κέρκπατρικ είπε πως την ώρα της επίθεσης βρίσκονταν σε υπηρεσία περισσότεροι από 300 αστυνομικοί. Σύμφωνα με την ίδια, το FBI θα αναλάβει την έρευνα για το περιστατικό. «Μια φρικιαστική βίαιη ενέργεια έλαβε χώρα στην οδό Bourbon νωρίτερα σήμερα το πρωί», έγραψε σε μήνυμά του στο Χ ο κυβερνήτης της Λουιζιάνα Τζεφ Λάντρι, προτρέποντας τους πολίτες να μην προσεγγίζουν την περιοχή όπου εκτυλίχθηκε η επίθεση. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν σε τουλάχιστον πέντε διαφορετικά νοσοκομεία, σύμφωνα με τη δημοτική υπηρεσία διαχείρισης εκτάκτων καταστάσεων NOLA.

Το περιστατικό συνέβη στη διασταύρωση των οδών Κανάλ και Μπέρμπον κατά τη διάρκεια των εορτασμών για την Πρωτοχρονιά. Ένα λευκό φορτηγάκι έσπασε ένα οδόφραγμα «με μεγάλη ταχύτητα», δήλωσαν αυτόπτες μάρτυρες, ο Τζιμ και η Νικόλ Μόουρερ, στο τηλεοπτικό δίκτυο CBS. «Μόλις πέρασε από δίπλα μας, ακούσαμε ήχους πυροβολισμών, είδαμε την αστυνομία να τρέχει προς εκείνη την κατεύθυνση», περιέγραψε η Μόουρερ. «Μόλις σταμάτησαν τα πυρά (εμείς παραμείναμε κρυμμένοι εωσότου σταματήσουν οι πυροβολισμοί), βγήκαμε στον δρόμο και συναντήσαμε ανθρώπους που είχαν τραυματιστεί, θέλαμε να δούμε τι μπορούσαμε να κάνουμε για να τους βοηθήσουμε», συμπλήρωσε η ίδια.

Tην ίδια ώρα, οι Αμερικανοί ερευνητές εντόπισαν έναν πιθανό αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό στο σημείο της επίθεσης, όπως έγινε γνωστό από την ομοσπονδιακή αστυνομία FBI. «Προσπαθούμε να επιβεβαιώσουμε εάν πρόκειται ή όχι για έναν ενεργό μηχανισμό σε λειτουργία», δήλωσε η Αλιθέα Ντάνκαν του FBI, κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης Τύπου στη μεγάλη πόλη των νοτιοανατολικών ΗΠΑ. Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε πως ο πρόεδρος Μπάιντεν έχει ενημερωθεί αναλυτικά για το συμβάν.

