Περού κύματα: Κλειστά 91 λιμάνια

Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του στον Ισημερινό και λιμάνια έκλεισαν σε όλη την επικράτεια του Περού, καθώς τεράστια κύματα ύψους έως και 13 μέτρων έπληξαν την περιοχή, ανακοίνωσαν αξιωματούχοι το Σάββατο. Πολλές παραλίες κατά μήκος του κεντρικού και βόρειου τμήματος της ακτογραμμής του Περού έκλεισαν για να αποτραπεί ο κίνδυνος για την ανθρώπινη ζωή, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές. Τα κύματα εκεί έφτασαν σε προβλήτες σπιτιών και δημόσιες πλατείες, αναγκάζοντας τους κατοίκους να καταφύγουν σε υψηλότερα σημεία, σύμφωνα με εικόνες που μετέδωσαν τοπικά μέσα ενημέρωσης. Σε ένα βίντεο που προκαλεί δέος, δεκάδες σταθμευμένα πλεούμενα φαίνονται να παρασύρονται ολοσχερώς από τα κύματα.

🌈🌍👉On (28.12.2024), A Phenomenon known as 'Maretazo' Wreaks Havoc on the Northern Coast of Peru. These are Strong Waves Combined with the So-called Sisigian Tide (Occurring on Days of New & Full Moons). Waves Several Meters High have Affected Beaches in a Number of Coasta. pic.twitter.com/p6M411J88W

