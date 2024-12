Η Ευρώπη πρέπει να τιμωρηθεί, σύμφωνα με τον αναπληρωτή πρόεδρο του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρώσιας, Ντμίτρι Μεντβέντεφ, σε ακόμη μία προκλητική δήλωσή του. Ο Μεντβέντεφ κατηγορεί την Ευρώπη ότι «έγινε το πρωταρχικό προπύργιο της ρωσοφοβίας σε παγκόσμιο επίπεδο», υπονόμευσε τις συμφωνίες της Κωνσταντινούπολης (σ.σ. διαπραγματεύσεις για εκεχειρία στην Ουκρανία το 2022), ξεκίνησε την εκστρατεία κυρώσεων και τροφοδότησε τις πιο ακραίες πολεμικές παρατάξεις χωρίς να λάβει υπόψη τις απώλειες που υπέστησαν και οι δύο πλευρές της σύγκρουσης.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων, TASS, «μετά την ολοκλήρωση του υβριδικού πολέμου της Δύσης κατά της Ρωσίας, η Ευρώπη πρέπει να τιμωρηθεί, οι ΗΠΑ να αγνοηθούν, ενώ τα “αδύναμα έθνη” πρέπει να λάβουν χάρη», είπε ο Μεντβέντεφ, παραφράζοντας την Κοντολίζα Ράις, η οποία ήταν σύμβουλος εθνικής ασφάλειας κατά την εισβολή των ΗΠΑ στο Ιράκ. «Τιμωρήστε τη Γαλλία, αγνοήστε τη Γερμανία, συγχωρήστε τη Ρωσία», είχε πει τότε ως γνωστόν.

«Γι’ αυτό η Ευρώπη πρέπει να τιμωρηθεί με όλα τα διαθέσιμα μέσα: πολιτικά, οικονομικά και διάφορες υβριδικές στρατηγικές. Πρέπει επίσης να ενθαρρύνουμε οποιεσδήποτε καταστροφικές διαδικασίες εντός της Ευρώπης», έγραψε στο κανάλι του Telegram.

«Ζήτω οι επιθετικοί επιδρομείς στους ιστορικούς δρόμους της! Δόξα στα πλήθη των μεταναστών που σπέρνουν τον όλεθρο και καταστρέφουν με μίσος τις υποτιθέμενες ευρωπαϊκές αξίες! Ας παρασυρθούν όλα τα αποκρουστικά πρόσωπα των Ευρωπαίων γραφειοκρατών από την πλημμύρα των μελλοντικών εμφύλιων ταραχών», δήλωσε ο Μεντβέντεφ. Επίσης δήλωσε ότι πιστεύει πως η Ρωσία πρέπει να «αγνοήσει τις ΗΠΑ». Ενώ, κατά τη γνώμη του, θα πρέπει να δοθεί χάρη στις «αδύναμες χώρες», όπως τα κράτη της Ασίας και της Λατινικής Αμερικής που «υπέκυψαν στις αγγλοσαξονικές πιέσεις και συμμετείχαν ακόμη και παθητικά στην πλήρους κλίμακας αντιρωσική εκστρατεία της Δύσης».

Medvedev made yet another disgusting statement on his Telegram channel:

“Europe must be punished by all means available to us: political, economic and all kinds of hybrid means. And that is why it is necessary to help any destructive processes in Europe. Long live the aggressive… pic.twitter.com/bxNI9oxN2r

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) December 27, 2024