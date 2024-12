Περπάτημα vs τρέξιμο: Τι να επιλέξετε και γιατί

Τόσο το περπάτημα όσο και το τρέξιμο αποτελούν δημοφιλείς μορφές άσκησης, καθώς μας δίνουν την ευκαιρία να βγούμε από το σπίτι και παράλληλα δεν χρειάζονται ειδικό εξοπλισμό. Υπερέχει όμως κάποιο από τα δύο όσον αφορά τις ευεργετικές του επιδράσεις στην υγεία; Ή μήπως κάποιο κρύβει μικρούς κινδύνους που πρέπει να γνωρίζουμε;

Η απάντηση στα ερωτήματα αυτά είναι αρκετά δύσκολη, γιατί είναι δύσκολο να βάλουμε σε «καλούπι» καθεμιά από τις δύο μορφές άσκησης, αφού υπεισέρχονται παράγοντες όπως η συχνότητα, η ταχύτητα, αλλά και το σωματικό βάρος και η γενικότερη υγεία του ασκούμενου.

Τρέξιμο

Δεδομένου ότι το τρέξιμο είναι πιο απαιτητικό σωματικά από το απλό περπάτημα, μπορεί να σας βοηθήσει να βελτιώσετε τη φυσική σας κατάσταση πιο γρήγορα. Επίσης, σύμφωνα με μελέτη στην επιθεώρηση Medicine and Science in Sports and Exercise, το τρέξιμο είναι πιο αποτελεσματικό από το περπάτημα όσον αφορά την απώλεια των περιττών κιλών. Μια άλλη μελέτη, στην επιθεώρηση American Journal of Epidemiology, έχει δείξει ακόμη ότι, συγκριτικά με όσους δεν κάνουν ποτέ τρέξιμο, όσοι αγαπούν τη συγκεκριμένη μορφή γυμναστικής τείνουν να απολαμβάνουν κατά μέσο όρο περισσότερα χρόνια ζωής.

Mετά από περίπου 60 λεπτά γρήγορο τρέξιμο οι θάλαμοι της καρδιάς διαστέλλονται υπερβολικά και αρχίζουν να καταπονούνται

Από την άλλη, από τα διαθέσιμα ερευνητικά δεδομένα προκύπτει ότι οι δρομείς διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο τραυματισμού συγκριτικά με όσους προτιμούν το περπάτημα. Ειδικά τα άτομα που έχουν διαγνωστεί με αρθρίτιδα ή αντιμετωπίζουν προβλήματα στις αρθρώσεις θα πρέπει να συμβουλεύονται τον γιατρό τους πριν ξεκινήσουν τρέξιμο. Τέλος, το τρέξιμο δεν πρέπει να έχει μεγάλη διάρκεια για να μην επιβαρύνει την καρδιά. Όπως εξηγεί ο Αμερικανός καρδιολόγος Dr. Τζέιμς Ο’Κιφ, μετά από περίπου 60 λεπτά γρήγορο τρέξιμο οι θάλαμοι της καρδιάς διαστέλλονται υπερβολικά και αρχίζουν να καταπονούνται.

Περπάτημα

Δυστυχώς το περπάτημα είναι κάπως υποτιμημένο όσον αφορά τις ευεργετικές του επιδράσεις στην υγεία. Στο πλαίσιο μελέτης που δημοσιεύτηκε το 2013 στην επιθεώρηση Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology διαπιστώθηκε ότι το περπάτημα και το τρέξιμο φέρνουν εξίσου καλά αποτελέσματα όσον αφορά την πρόληψη της υπέρτασης, της χοληστερόλης, του διαβήτη και της καρδιοπάθειας.

Όσοι θέλουν να αποκομίσουν περισσότερα οφέλη από το περπάτημα, μπορούν να επιλέξουν πιο δύσκολα μονοπάτια, για παράδειγμα σε λόφους ή φαράγγια

Για τα άτομα με παραπανίσια κιλά συστήνεται το περπάτημα σε ελαφρώς κεκλιμένο διάδρομο γυμναστικής. Μελέτη του 2011 κατέληξε στο συμπέρασμα πως για τα άτομα με μεγάλο σωματικό βάρος «το περπάτημα σε σχετικά χαμηλή ταχύτητα και μικρή κλίση αποτελεί μια καλή στρατηγική που μειώνει τον κίνδυνο μυοσκελετικών τραυματισμών και παθολογικών ασθενειών, ενώ προσφέρει την κατάλληλη καρδιαγγειακή ενεργοποίηση».

Η ιδανική «συνταγή»

Ο κλινικός καρδιολόγος Πίτερ Σνορ συνιστά έναν ισορροπημένο συνδυασμό των δύο μορφών άσκησης. «Η καλύτερη συνταγή είναι δύο με τρεις φορές τρέξιμο την εβδομάδα, σε χαμηλή ή μέτρια ταχύτητα». Το καθημερινό τρέξιμο (πάνω από 4 ώρες εβδομαδιαίως) και μάλιστα σε μεγάλη ταχύτητα δεν συστήνεται. Το τρέξιμο μπορεί να συνδυαστεί με περπάτημα, ακόμα και καθημερινά, σε χαλαρό ρυθμό. Ιδανική και ασφαλής εναλλακτική, σύμφωνα με τον ειδικό, για όσους δεν αγαπούν το τρέξιμο είναι το καθημερινό περπάτημα με ζωηρό ρυθμό.

Πηγή: Medical Daily