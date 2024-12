Σακίρα: Μίλησε για το πόσο της στάθηκε ο Κρις Μάρτιν μετά τον χωρισμό της με τον Πικέ

Η Σακίρα αποκάλυψε πως το άτομο που τη στήριξε μετά τον χωρισμό της από τον Ζεράρ Πικέ ήταν ο frontman των Coldplay, Κρις Μάρτιν. Η 47χρονη Κολομβιανή τραγουδίστρια χώρισε με τον ποδοσφαιριστή το 2022, μετά από 11 χρόνια κοινής πορείας. Όπως λέει σε συνέντευξή της στο Rolling Stone, ήταν μια πολύ δύσκολη περίοδος για εκείνη. Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι ήταν πληγωμένη και ένας καλός της φίλος ήταν πάντα εκεί για να τη στηρίξει. Ο λόγος για τον Κρις Μάρτιν, ο οποίος της έστελνε καθημερινά μηνύματα για να δει ότι είναι καλά. «Ήταν εκεί για μένα όταν χώρισα και ήμουν πληγωμένη. Μου έστελνε μηνύματα κάθε μέρα για να δει πώς τα πήγαινα, μου έστελνε λόγια υποστήριξης, μου έδινε δύναμη και μου έστελνε αποφθέγματα», είπε χαρακτηριστικά η τραγουδίστρια.

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στον καλό της φίλο, λέγοντας πως πιστεύει ότι είναι ένας άνθρωπος με έντονη ενσυναίσθηση, ενώ σημείωσε πως ο Κρις Μάρτιν είναι επίσης, πολύ ευαίσθητος. «Είναι ένα άτομο που βλέπει τη ζωή μέσα από μια διαφορετική οπτική γωνία, που είναι ευαίσθητο σε σχέση με τις ανάγκες των άλλων ανθρώπων και είναι πολύ συμπονετικός», δήλωσε η Σακίρα.

Η Σακίρα και ο Πικέ ανακοίνωσαν τον χωρισμό τους τον Ιούνιο του 2022, μετά από 11 χρόνια σχέσης και δύο παιδιά. «Λυπούμαστε που επιβεβαιώνουμε ότι χωρίζουμε. Για την ευημερία των παιδιών μας, που είναι η ύψιστη προτεραιότητά μας, σας ζητάμε να σεβαστείτε την ιδιωτικότητά τους», ανέφεραν σε κοινή τους δήλωση. Λίγο καιρό μετά, αποκαλύφθηκε πως η αιτία του χωρισμού τους ήταν οι απιστίες του ποδοσφαιριστή. Μάλιστα, μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, ο Πικέ εμφανίστηκε δημόσια με τη νέα του σύντροφο, την 25χρονη Κλάρα Κία.

