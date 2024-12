Μητσοτάκης Λαπωνία: Η συνάντηση με τον… Άγιο Βασίλη

Στη Λαπωνία στο Saariselka για τη Σύνοδο των 5 μεταξύ Βορρά-Νότου βρίσκεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Το σημείο όπου πραγματοποιείται η σύνοδος στο Saariselka ένα χιονοδρομικό θέρετρο, στο Inari στη φινλανδική Λαπωνία. Η άτυπη ευρωπαϊκή σύνοδος Βορρά – Νότου στη Λαπωνία γίνεται μετά από πρόσκληση του Φινλανδού πρωθυπουργού Πέτερι Ορπο με τη συμμετοχή επίσης των πρωθυπουργών της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι και της Σουηδίας Ουλφ Κρίστερσον καθώς και της ύπατης εκπροσώπου της ΕΕ για θέματα εξωτερικής πολιτικής και ασφάλειας Κάγια Κάλλας. Στο επίκεντρο θα βρεθεί η ευρωπαϊκή άμυνα, το μεταναστευτικό και η ασφάλεια.

Prime ministers of Italy, Greece and Sweden, Giorgia Meloni, Kyriakos Mitsotakis and Ulf Kristersson arrived in Finland for the North-South summit.

The summit in is focused on addressing key issues facing Europe amidst the current geopolitical climate, including mutual defense… pic.twitter.com/dQhQsTVhZs

— J. Zachary 🇫🇮 (@lokkibalboa) December 21, 2024