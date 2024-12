Μαγδεμβούργο επίθεση: Η Σαουδική Αραβία καταδικάζει το μακελειό

Στην καταδίκη της επίθεσης στη χριστουγεννιάτικη αγορά του Μαγδεμβούργου, όπου αυτοκίνητο παρέσυρε δεκάδες επισκέπτες, προχώρησε η Σαουδική Αραβία. «Το Υπουργείο Εξωτερικών εκφράζει την καταδίκη του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας για το περιστατικό που έλαβε χώρα σε αγορά στην πόλη Μαγδεμβούργο της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, κατά το οποίο ένα αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πλήθος κόσμου, με αποτέλεσμα το θάνατο και τον τραυματισμό πολλών ανθρώπων. Το Βασίλειο εκφράζει την αλληλεγγύη του στον γερμανικό λαό και στις οικογένειες των θυμάτων», αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.

#Statement | The Foreign Ministry expresses the Kingdom of Saudi Arabia’s condemnation of the incident that took place in a market in the city of Magdeburg in the Federal Republic of Germany in which a car plowed into crowds, resulting in the death and injury of a number of… pic.twitter.com/Ozc85f0GpZ

