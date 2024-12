Με στόχο την βελτίωση της κουλτούρας λειτουργίας των επιχειρήσεων καθώς επίσης καιστην εθελούσια παραμονή των εργαζομένων σε αυτές η Growth Point, μέλος του Ομίλου GPA, ανακοίνωσε την αποκλειστική αντιπροσώπευση του αμερικανικού προγράμματος «Love Not Fear», που δημιουργήθηκε από τον επιτυχημένο επιχειρηματία David Henzel. Όπως ανακοινώθηκε, σύμφωνα με την έκθεση State of the Global Workplace Report 2023, οι 6 στους 10 εργαζομένους διεθνώς επιλέγουν την «σιωπηλή παραίτηση» ή αλλιώς «quiet quitting». Αυτό σημαίνει ότι ο εργαζόμενος εκτελεί τα απολύτως απαραίτητα, καταβάλλοντας την ελάχιστη προσπάθεια. Παράλληλα το 44% των εργαζομένων υποστηρίζει ότι βιώνει έντονο άγχος εξαιτίας της εργασίας ενώ το 51% αναζητά παράλληλα νέα εργασία. Το Love not fear, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, στοχεύει στην βελτίωση της κουλτούρας της επιχείρησης καθώς επίσης και στην εθελούσια παραμονή των εργαζομένων στην εταιρεία ή τον οργανισμό στον οποίον απασχολούνται.

Ειδικότερα, όπως σημειώνεται, το ειδικά σχεδιασμένο πρόγραμμα είναι προσαρμοσμένο σε διαφορετικά κοινά και περιλαμβάνει το Corporate Managing Happiness, το οποίο στοχεύει σε ηγέτες και ανώτατα στελέχη επιχειρήσεων, το Students Managing Happiness που απευθύνεται σε φοιτητές και πανεπιστήμια, το Family Managing Happiness (στοχεύει σε οικογένειες) και το Individuals Managing Happiness το οποίο στοχεύει στην προσωπική ανάπτυξη. Στο πλαίσιο Πανεπιστημίων και επιχειρήσεων, πάνω από 1000 άτομα έχουν ήδη εκπαιδευτεί στο πρόγραμμα και έχουν δει ουσιαστικές αλλαγές που φέρνει το Love not Fear στην επαγγελματική τους καριέρα αλλά και στη ζωή τους. Πρόσφατα, Έλληνες CEOs που συμμετείχαν στο «Love not fear Retreat» στο Bodrum, μοιράστηκαν τις εμπειρίες τους για τις θετικές αλλαγές που είχε το πρόγραμμα μέσα από εξειδικευμένες συνεδρίες. Παράλληλα το πρόγραμμα «ταξίδεψε» στο ολλανδικό Πανεπιστήμιο Rotterdam School of Management καθώς και στο Πανεπιστήμιο της Ασίας: Temasek Polytechnic Singapore.

Ο Νεκτάριος Ζήσης, CEO της Growth Point, ανέφερε μεταξύ άλλων ότι το «Love not fear» αποτελεί ένα εργαλείο που παρέχει πρακτικές λύσεις και καθοδήγηση, βοηθώντας τους ανθρώπους να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις με θετική οπτική. Ο David Henzel, δημιουργός του προγράμματος ανέφερε μεταξύ άλλων ότι ότι το νέο πρόγραμμα έχει τη δύναμη να μεταμορφώσει τις ελληνικές επιχειρήσεις και να ενισχύσει την εμπιστοσύνη, την ενδυνάμωση και τη συνεργασία. Από την πλευρά ο Αναστάσιος Σπανίδης, πρόεδρος του GPA Ecosystem of Companies, δήλωσε επισήμανε η Growth Point, αναγνωρίζει την αξία που αυτή η καινοτόμα εκπαιδευτική πλατφόρμα φέρνει και την κάνει διαθέσιμη σε όλους τους Έλληνες επιχειρηματίες που έχουν το βλέμμα στραμμένο προς την ανάπτυξή τους, κατανοώντας ότι οι επιτυχημένες καριέρες επιχειρήσεις και οικογένειες δημιουργούνται όταν εμείς γινόμαστε καλύτεροι.