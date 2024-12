Έλτον Τζον: Αποκάλυψε το μήνυμα που θέλει να αναγράφεται στην ταφόπλακά του

Ο Έλτον Τζον αποκάλυψε το μήνυμα που επιθυμεί να αναγράφεται στην ταφόπλακά του. Καθώς τιμήθηκε από το TIME ως «Icon of the Year», ο θρυλικός 77χρονος τραγουδιστής αναφέρθηκε στην πατρότητα τονίζοντας πως ο ρόλος αυτός είναι ο πιο σημαντικός στη ζωή του. Σύμφωνα με την Daily Mail, έχει αποκτήσει τον 13χρονο Ζάκαρι και τον 11χρονο Ελάιτζα με τον σύζυγό του και παραγωγό ταινιών, Ντέιβιντ Φέρνις.

«Στην ταφόπλακα μου, το μόνο που θέλω να γράφει είναι, “Ήταν σπουδαίος μπαμπάς”», δήλωσε στο People κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης στη Νέα Υόρκη και πρόσθεσε: «Η κληρονομιά μου είναι ότι ήμουν σπουδαίος σύζυγος και ακόμα καλύτερος πατέρας». Ο τραγουδιστής δήλωσε στο «Good Morning America» πως «η κληρονομιά μου είναι ότι ήμουν σπουδαίος σύζυγος και ακόμα καλύτερος πατέρας. Η μουσική, η καριέρα είναι φανταστική. Ήταν συγκλονιστική, πρωτοποριακή. Αλλά το πιο σημαντικό πράγμα για μένα στη ζωή μου είναι να βεβαιωθώ ότι τα παιδιά μου είναι ευτυχισμένα, ότι έχουν μια υπέροχη ζωή και ότι ήμουν καλός μαζί τους. Αυτό είναι το μόνο που μετράει».

