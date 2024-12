Ραγδαίες εξελίξεις στη Συρία – Προκλήσεις για Ελλάδα και Ευρώπη

Μετά την πτώση του καθεστώτος Άσαντ δεκάδες χιλιάδες Σύροι πρόσφυγες περνούν τα σύνορα του Λιβάνου για να επιστρέψουν σε μια πατρίδα που εγκατέλειψαν από το 2011 και μετά. Υπολογίζεται ότι μόνο στον Λίβανο ζούσαν μέχρι την πτώση του καθεστώτος περισσότερα από 1,5 εκατομμύρια πρόσφυγες ενώ στην Τουρκία υπάρχουν περισσότερα από 3 εκατομμύρια άνθρωποι. Όλοι αυτοί είναι πολύ πιθανό να θέλουν ή να σχεδιάζουν στο άμεσο μέλλον την επιστροφή τους στη Συρία. Ωστόσο, υπάρχει και η άλλη πλευρά, οι μέχρι πρότινος υποστηρικτές του καθεστώτος Άσαντ, οι οποίοι είναι αυτοί που θέλουν τώρα να φύγουν από τη χώρα.

Watch live shots from Syria after Bashar al Assad’s regime fell. We’re showing the border crossing between Lebanon and Syria as Syrians who previously fled return (left) and central Damascus (right).

https://t.co/JSuwRaPWLQ — Sky News (@SkyNews) December 9, 2024

Υπό αυτό το σκεπτικό οι Αρχές του Λιβάνου έδωσαν εντολή να μείνουν κλειστές οι πύλες εισόδου στη χώρα από τη Συρία. Έτσι το μεταναστευτικό αναμένεται να απασχολήσει και πάλι όχι μόνο τις όμορες χώρες, αλλά και την Ευρώπη και ειδικότερα την Ελλάδα. Έτσι, αν η κατάσταση δεν σταθεροποιηθεί και εάν δεν υπάρξουν διεθνείς εγγυήσεις για την επόμενη ημέρα στη χώρα θα πρέπει να θεωρείται βέβαιο πως η Ευρώπη και συγκεκριμένα πρώτη και πάλι η Ελλάδα, θα έχουν ξανά αθρόες μεταναστευτικές ροές από την περιοχή.

Το 2015 μπορεί σήμερα να φαντάζει μακρινό, αλλά τα όσα έλαβαν χώρα εκείνη την περίοδο θα πρέπει να φέρουν άμεση επιφυλακή τόσο στις μονάδες ελέγχου όσο και σε αυτές της υποδοχής. Το δράμα των αμάχων στη Συρία δεν άλλαξε επειδή το καθεστώς Άσαντ τελείωσε, καθώς τέτοιου μεγέθους δράματα νομοτελειακά απαιτούν αντίστοιχου μεγέθους θυσίες μέχρι την «κάθαρση».