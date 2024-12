Παλάτια Άσαντ: Αποκαλύφθηκαν τα πολυτελή, μυστικά τούνελ διαφυγής

‘Αφωνοι έμειναν αντάρτες στη Συρία όταν ανακάλυψαν ένα τεράστιο πολυτελές υπόγειο δίκτυο κάτω από μέγαρο της οικογένειας Άσαντ. Τα μυστικά τούνελ διαφυγής της οικογένειας Άσαντ αποκαλύφθηκαν εν μέσω επιδρομών Σύρων ανταρτών κάτω από το χώρο διαμονής του αδερφού του εκπεσόντος πρώην ηγέτη της Συρίας, που βρήκε καταφύγιο στη Μόσχα.

Massive tunnel complex beneath Maher Assad’s mansion, wide enough for trucks carrying Captagon and gold to drive through. pic.twitter.com/q7lmlLOfqi

— Akıncı (@YavuzSelim23_1) December 8, 2024