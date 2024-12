Πώς να τρώει υγιεινά το παιδί: Τα τρία απλά κόλπα που προτείνει γιατρός

Προσπαθείτε να πείσετε τα παιδιά σας να τρώνε φρούτα και λαχανικά, αλλά δεν τα καταφέρνετε; Μην παραιτείστε, υπάρχουν τρόποι να τα καταφέρετε. Ο τηλεοπτικός γιατρός και best seller συγγραφέας, Dr Chris van Tulleken, αποκάλυψε δύο απλούς τρόπους για να διδάξετε στα μικρά παιδιά την υγιεινή διατροφή. Ο 46χρονος συγγραφέας του βιβλίου «Ultra-Processed People» έγινε διάσημος για την παρουσίαση του ντοκιμαντέρ του BBC One «The Doctor Who Gave up Drugs», το 2018. Παρόλο που ο Dr Chris van Tulleken έχει ισχυρές απόψεις για τη σημασία της υγιεινής διατροφής, συγκρίνοντας μάλιστα το φαγητό με τον καπνό, προτείνει μικρά βήματα για να εξασφαλίσετε ότι τα παιδιά θα αποκτήσουν καλές συνήθειες από μικρή ηλικία.

Τι προτείνει ο γιατρός

Ως πατέρας τριών μικρών κοριτσιών, ο γιατρός εξέφρασε την ανησυχία του για την αυξανόμενη παχυσαρκία στα παιδιά, σε μια συνέντευξη στους Times. Πρώτον, εξήγησε ότι είχε ξεφορτωθεί ένα μπολ με γλυκά και σοκολάτες στο σπίτι του, που χρησιμοποιούσε για να προσφέρει στους καλεσμένους. «Τα παιδιά έτρωγαν πολύ από αυτό και έτσι έχουμε ξεφορτωθεί το μεγαλύτερο μέρος του. Πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό για τα παιδιά να έχουν μια φυσιολογική ζωή», εξήγησε. Ωστόσο, πρόσθεσε ότι το «κλειδί» ήταν να εξισορροπηθούν οι υγιεινές συνήθειες με κάποια ελευθερία και κανονικότητα.

«Όταν πηγαίνουν σε ένα πάρτι, τρώνε το ίδιο φαγητό που τρώνε όλοι οι άλλοι», είπε. «Τους επιτρέπεται να τρώνε οτιδήποτε, αλλά δεν έχουμε πολλά από τα ανθυγιεινά πράγματα στο σπίτι». Εκτός από το να ξεφορτωθεί τα γλυκά και τις σοκολάτες και να επιτρέψει στα παιδιά του να τρώνε το ίδιο φαγητό με όλους στα πάρτι, πρόσθεσε μια τελευταία συμβουλή…

«Υπάρχει ένα πράγμα στο οποίο συμφωνούν οι ειδικοί στις διατροφικές διαταραχές», είπε: «Αν θέλετε τα παιδιά σας να αναπτύξουν καλές διατροφικές συνήθειες, καθίστε μαζί τους στα γεύματα και γίνετε πρότυπο καλής διατροφής. Φάτε από πορσελάνινα πιάτα με μαχαιροπίρουνα, φάτε μπροστά τους αληθινό φαγητό. Το έχω πάρει πολύ σοβαρά». Ο Δρ Chris van Tulleken αναγνώρισε τη δυσκολία στην υιοθέτηση πιο υγιεινών τρόπων ζωής, παραδεχόμενος ότι μπορεί να είναι λίγο «περίεργο» να νοιάζεσαι τόσο πολύ. «Πολλοί άνθρωποι μπορεί να παρατηρήσουν ότι -εκτός αν έχεις μια ελαφρώς εμμονική προσέγγιση στο φαγητό- είναι πραγματικά δύσκολο να τρως με τον τρόπο που οι αποδείξεις λένε ότι είναι υγιεινός» είπε.