Καφετέρια προσφέρει δωρεάν καφέ σε όποιον μπει… χορεύοντας

«Περάστε μέσα και δείξτε μας τις καλύτερες χορευτικές κινήσεις σας για 5 δευτερόλεπτα και θα πάρετε δωρεάν καφέ», έγραφε μια πινακίδα που ήταν αναρτημένη στην πόρτα εισόδου μιας καφετέριας στη Μασαχουσέτη των ΗΠΑ. Το Coffee Milano Cafe στο Middleborough πήρε την ιδέα από μια πιτσαρία που έκανε μια παρόμοια προωθητική ενέργεια – για να βοηθήσει τον κόσμο να μπει στο μαγαζί και να δει τον υπέροχο, άνετο εσωτερικό χώρο και τον υπέροχο καφέ. Αλλά ποτέ δεν φαντάστηκαν ότι θα γινόταν viral, με 7,6 εκατομμύρια προβολές μόνο στο TikTok.

«Απλά σκεφτήκαμε ότι θα ήταν ένα μικρό δωράκι για τους ανθρώπους που έρχονται κάθε μέρα», δήλωσε στο ABC News η Olivia Svenson, barista και διευθύντρια κοινωνικών μέσων του Coffee Milano Cafe. «Σε όλους αρέσει να βλέπουν τους ανθρώπους χαρούμενους», συνέχισε η ίδια. «Δεν ήταν ότι (ο καφές) ήταν δωρεάν. Είναι ότι οι άνθρωποι ήταν σε θέση να εκφραστούν». Τώρα σχεδιάζουν μια παρόμοια εκδήλωση για τη Black Friday, σχεδιάζοντας διάφορες πολλές μικρές εκδηλώσεις.

