Μπάιντεν αποχαιρετιστήριο πάρτι: Δάκρυσε ο πρόεδρος, ο χορός με την Τζιλ

Ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν διοργάνωσε ένα αποχαιρετιστήριο δείπνο το Σαββατοκύριακο για να ευχαριστήσει τους Δημοκρατικούς πριν αποχωρήσει από τον Λευκό Οίκο. «Καλησπέρα σε όλους… Εάν έχετε θέση, παρακαλώ καθίστε. Μην πηδήξετε στην πισίνα!», είπε αστειευόμενος ο Μπάιντεν στο σουαρέ που διοργανώθηκε στο νότιο γκαζόν του Λευκού Οίκου, όπου βρίσκονται η πισίνα και το σιντριβάνι. «Η Τζιλ και εγώ διοργανώνουμε αυτό το δείπνο απόψε για έναν πολύ απλό λόγο – για να σας ευχαριστήσω. Ευχαριστώ τους τόσους πολλούς αγαπημένους φίλους», πρόσθεσε. «Ξεκινήσαμε αυτό το ταξίδι για να λυτρώσουμε την ψυχή του έθνους και να ορίσουμε το φως στο σκοτάδι. Και δεν θα μπορούσα ποτέ να φτάσω εκεί που έχει φτάσει ο Λευκός Οίκος χωρίς εσάς και ποτέ δεν θα μπορούσαμε να πετύχουμε τόσα πολλά χωρίς εσάς. Και αυτό δεν είναι υπερβολή. Το εννοώ από τα βάθη της καρδιάς μου».

«Αυτό που έκανες σαράντα χρόνια και ό,τι έκανες τα τελευταία τέσσερα είναι εντυπωσιακό», είπε η σύζυγός του, που τον κοιτούσε συγκινημένη. Ο ίδιος ο Μπάιντεν δεν μπόρεσε να κρύψει τα δάκρυά του, τα οποία σκούπισε με το χέρι του. Αφού ολοκλήρωσε την ομιλία του, έδωσε ένα τρυφερό φιλί στην Τζιλ και χόρεψε μαζί της.

