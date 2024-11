Economic Forum III: Επίσκεψη Μάιρας Μυρογιάννη στο Τορόντο

Το Τορόντο επισκέφτηκε η Γενική Γραμματέας Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας του Υπουργείου Εξωτερικών, Μάιρα Μυρογιάννη, όπου, συμμετέχοντας στο Economic Forum III, είχε την ευκαιρία να αναδείξει ζητήματα που απασχολούν την Ελληνική Διασπορά και τη διασύνδεσή της με την Ελλάδα, καθώς και να αναφερθεί στον ρόλο της Διασποράς για την εξωστρέφεια των ελληνικών Πανεπιστημίων.

Κατά την ομιλία της στο πάνελ Connecting the Greek Diaspora with the Homeland: Keys to unlocking potential, η Γενική Γραμματέας αναφέρθηκε στο Στρατηγικό Σχέδιο του Υπουργείου Εξωτερικών για τον Απόδημο Ελληνισμό 2024 – 2027 και σημείωσε ότι πρόκειται για το πρώτο ολοκληρωμένο και συνεκτικό στρατηγικό σχέδιο, το οποίο έχει αφουγκραστεί τα αιτήματα των Ομογενών και στοχεύει στην περαιτέρω ενίσχυση των σχέσεων των Ελλήνων του εξωτερικού με την πατρίδα. Η κ. Μυρογιάννη εστίασε στην βελτίωση των προξενικών υπηρεσιών των Ελληνικών Αρχών στο εξωτερικό προς όφελος των Ελλήνων πολιτών. «Το βασικό ζητούμενο του Στρατηγικού Σχεδίου για τον Απόδημο Ελληνισμό είναι η διευκόλυνση της επανασύνδεσης των Ελλήνων του εξωτερικού με την πατρίδα τους, παράλληλα με τη βελτίωση των υπηρεσιών μας στα προξενεία», τόνισε χαρακτηριστικά. Περαιτέρω, παρουσίασε συγκεκριμένες δράσεις του Σχεδίου, όπως για παράδειγμα δράσεις για τους νέους, τις γυναίκες και για ειδικές κατηγορίες επαγγελματιών.

Στη συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με τίτλο “Extroversion of Greek Higher Education & the Role of the Greek Diaspora: Opportunities & Challenges”, η Γενική Γραμματέας είχε την ευκαιρία να αναφερθεί στον στρατηγικό στόχο της ενίσχυσης της Ελληνόφωνης εκπαίδευσης στο εξωτερικό. Σε αυτό το πλαίσιο, αποτέλεσε στρατηγική επιλογή η ενίσχυση των Εδρών και Τμημάτων Ελληνικών Σπουδών σε Πανεπιστήμια του εξωτερικού. Ταυτόχρονα, λαμβάνουν χώρα συνεργασίες, όπως αυτή με τον επίσημο φορέα διεθνοποίησης των Ελληνικών Πανεπιστημίων Study in Greece, ενώ δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας, ιστορίας και πολιτισμού, μέσα από εργαλεία όπως η διαδικτυακή πλατφόρμα Sta Ellinika. Τέλος, αναφορικά με τις πολιτικές για το “brain gain”, η Γενική Γραμματέας εξέφρασε τη στήριξη της Πολιτείας σε συνέργειες μεταξύ των Πανεπιστημίων, οι οποίες μπορεί να ενισχύσουν τους δεσμούς με τους Έλληνες ακαδημαϊκούς της διασποράς ή και να συμβάλλουν στην επιστροφή των επιστημόνων στην Ελλάδα.

Στο πλαίσιο της επίσκεψής της στον Καναδά, η Γενική Γραμματέας πραγματοποίησε σημαντικές συναντήσεις με την ελληνική ομογένεια του Τορόντο, επιβεβαιώνοντας την υποστήριξη και το ενδιαφέρον της ελληνικής πολιτείας για τη διατήρηση και προώθηση της ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού στην ομογένεια. Αρχικά, επισκέφτηκε την Ελληνική Κοινότητα του Τορόντο, όπου είχε εποικοδομητική συζήτηση με την Πρόεδρο της Κοινότητας, κυρία Σκουτάκη, καθώς και με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Η συνάντηση αυτή ανέδειξε τον σημαντικό ρόλο της Κοινότητας στη διατήρηση των ελληνικών παραδόσεων και αξιών, καθώς και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ομογενείς στην καθημερινότητά τους. Είχε, επίσης, την ευκαιρία να επισκεφτεί το Ελληνικό σχολείο της Κοινότητας, επιβεβαιώνοντας ότι η εκπαίδευση και η ενίσχυση της γλωσσικής και πολιτιστικής ταυτότητας της νέας γενιάς αποτελεί προτεραιότητα της ελληνικής πολιτείας.

Στη συνέχεια, η Γενική Γραμματέας συναντήθηκε με μέλη της ΑΧΕΠΑ, ενώ παραβρέθηκε σε εκδήλωση που διοργανώθηκε για το Ελληνικό Γηροκομείο. Τέλος, συναντήθηκε με εκπροσώπους των Ελληνικών Ομογενειακών Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, όπου συζήτησαν για το Στρατηγικό Σχέδιο για τον Απόδημο Ελληνισμό 2024-2027 που παρουσιάστηκε πρόσφατα στο Υπουργείο Εξωτερικών. Η επίσκεψη της Γενικής Γραμματέως στο Τορόντο αποτελεί μέρος της ευρύτερης στρατηγικής για την ενίσχυση των σχέσεων με την ελληνική ομογένεια και την προώθηση του ελληνισμού και των αξιών του παγκοσμίως.

Πηγή: Υπουργείο Εξωτερικών