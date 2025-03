Ομογενείς στην κυβέρνηση Τραμπ: Ο Μάικλ Κράτσιος αναλαμβάνει ρόλο για θέματα ΑΙ

Στην καρδιά της τεχνολογικής στρατηγικής των ΗΠΑ επανέρχεται ο Μάικλ Κράτσιος, ομογενής από τη Νότια Καρολίνα και στενός συνεργάτης του Πίτερ Τιλ, αναλαμβάνοντας επικεφαλής του Γραφείου Πολιτικής Επιστήμης και Τεχνολογίας στην κυβέρνηση Τραμπ. Η τοποθέτησή του σε αυτή την κρίσιμη θέση έρχεται σε μια περίοδο έντονου ανταγωνισμού με την Κίνα στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης (AI) και των προηγμένων υπολογιστικών τεχνολογιών. Η επιστροφή του Κράτσιου στην Ουάσιγκτον έρχεται μετά από σχεδόν τέσσερα χρόνια στον ιδιωτικό τομέα και συγκεκριμένα στη startup Scale AI, με τη δημοσιότητα γύρω από το πρόσωπό του να είναι ιδιαίτερα αυξημένη. Όπως ανέφερε σε συνέντευξή του: «Το διακύβευμα είναι πολύ μεγαλύτερο αυτή τη φορά».

Η ανάληψη των νέων καθηκόντων του Κράτσιου συμπίπτει χρονικά με την αύξηση της γεωπολιτικής πίεσης γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη, μετά την εντυπωσιακή εμφάνιση του κινεζικού μοντέλου DeepSeek-V2, το οποίο αναπτύχθηκε με εξαιρετικά περιορισμένο κόστος, γεγονός που θορύβησε την Ουάσιγκτον. Η κυβέρνηση Τραμπ, σε μια προσπάθεια να περιορίσει την πρόσβαση της Κίνας σε κρίσιμες τεχνολογίες, έχει επεκτείνει τη «μαύρη λίστα» του Υπουργείου Εμπορίου, προσθέτοντας δεκάδες κινεζικές εταιρείες. Οι αμερικανικές επιχειρήσεις οφείλουν πλέον να λαμβάνουν ειδική άδεια για να συναλλάσσονται μαζί τους, σε μια στρατηγική που αποσκοπεί στον περιορισμό της τεχνολογικής διείσδυσης του Πεκίνου χωρίς να πλήττει τα συμφέροντα των ΗΠΑ στο εξωτερικό.

It is the honor of my lifetime to be President Trump’s Director of the Office of Science and Technology Policy. I believe in the promise of a Golden Age for America, and will dedicate myself to fulfilling it.

