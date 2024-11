Νικόλ Κίντμαν: Αλλαξε τον τρόπο που χειροκροτάει έπειτα από το viral περιστατικό στα Όσκαρ

Η Νικόλ Κίντμαν παραδέχτηκε ότι έπειτα από το viral περιστατικό στα Όσκαρ του 2017 και τη γελοιοποίηση που, όπως είπε, υπέστη, άλλαξε τον τρόπο που χειροκροτά πλέον. Η 57χρονη ηθοποιός προκάλεσε τη δημιουργία άπειρων memes και σχολίων στο Διαδίκτυο όταν η κάμερα την έπιασε να χειροκροτεί «σαν φώκια» κατά την 89η απονομή των βραβείων Όσκαρ. Επτά χρόνια αργότερα, η Κίντμαν μίλησε για την ταπείνωσή της κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε για το Vanity Fair’s 2025 Hollywood Issue, αποκαλύπτοντας ότι πλέον είναι πιο συνειδητοποιημένη για το πώς έδειξε την εκτίμησή της. Στο βίντεο εμφανίστηκε μαζί με τον Ντεβ Πατέλ, η Κίντμαν είπε: «Ξέρω τι κάνω όταν χειροκροτώ, και με έχουν γελοιοποιήσει γι’ αυτό». Στη συνέχεια μιμήθηκε το χειροκρότημα που μοιάζει με το χειροκρότημα της φώκιας, προκαλώντας τον Πατέλ να σχολιάσει: «Το έχω δει αυτό».

«Προσπαθώ τώρα να χειροκροτώ έτσι», εξομολογήθηκε η σταρ, επιδεικνύοντας το νέο χειροκρότημά της. Η Κίντμαν είχε γίνει meme με τον τρόπο που χειροκροτούσε στα Όσκαρ το 2017, αφού η Σαρλίζ Θερόν ανέβηκε στη σκηνή για να παρουσιάσει ένα βραβείο. «Είδε κανείς τη Νικόλ Κίντμαν να χειροκροτεί; Χειροκροτεί σαν φώκια», είχε γράψει τότε ένα άτομο.

Nicole Kidman with the most avant-garde applause of the night https://t.co/ZLuSDf8IVd pic.twitter.com/8dw4OYrCnR

— The Independent (@Independent) February 27, 2017