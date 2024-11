Το «Marty Supreme» με τον Τίμοθι Σαλαμέ η πιο ακριβή παραγωγή στην ιστορία της A24

Η ταινία «Marty Supreme» της A24, με πρωταγωνιστή τον Τίμοθι Σαλαμέ, έχει κεντρίσει το ενδιαφέρον στην American Film Market (AFM) του Λας Βέγκας. Πληροφορίες μιλούν για έναν προϋπολογισμό που αγγίζει τα 70 εκατομμύρια δολάρια κάτι που την κάνει όχι μόνο την πιο ακριβή παραγωγή του φετινού AFM, αλλά και της Α24. Τα γυρίσματα της ταινίας πραγματοποιούνται αυτή τη στιγμή στη Νέα Υόρκη. Αφηγείται την ιστορία του θρυλικού πρωταθλητή του πινγκ πονγκ, Μάρτι Ράισμαν με τον Τζος Σαφντί να υπογράφει την σκηνοθεσία στην πρώτη του προσπάθεια από το 2008.

Το σενάριο υπογράφουν ο σκηνοθέτης και ο Ρόναλντ Μπρόνστεϊν, οι οποίοι μοιράζονται επίσης την παραγωγή μαζί με τους Έλι Μπους και Άντονι Καταγάς. Το καστ του «Marty Supreme» είναι εντυπωσιακό, αφού συμπρωταγωνιστεί η βραβευμένη με Όσκαρ, Γκουίνεθ Πάλτροου, η οποία επιστρέφει μετά από πέντε χρόνια απουσίας. Συμμετέχουν επίσης, ο ράπερ Tyler The Creator, πραγματοποιώντας το κινηματογραφικό του ντεμπούτο του, η Φραν Ντρέσερ και οι Πεν Ζιλέτ, Odessa A’zion, Κέβιν Ο’λέαρι, Έιμπελ Φεράρα και Σάντρα Μπέρνχαρντ.

Η ταινία είναι το πιο ακριβό νέο πρότζεκτ που πωλείται στο φετινό AFM μαζί με την ταινία του Ντουέιν Τζόνσον «The Smashing Machine», η οποία βρίσκεται στο στάδιο του post-production και είναι μια ακόμα αθλητική ιστορία. Ο διάσημος ηθοποιός ενσαρκώνει τον θρύλο του ΜΜΑ, Μαρκ Κερ με την Έμιλι Μπλαντ, στον ρόλο της συζύγου Ντόουν Στέιπλς και με σκηνοθετική καθοδήγηση του Μπένι Σαφντί. Το γεγονός ότι η A24 επενδύει σε αυτές τις δύο παραγωγές δείχνει τις φιλόδοξες προθέσεις της. Τον Απρίλιο έκανε πρεμιέρα στους κινηματογράφους το «Civil War» του Άλεξ Γκάρλαντ με προϋπολογισμό $50 εκατ. που την καθιστά την τρίτη πιο ακριβή ταινία της ανεξάρτητης εταιρείας παραγωγής. Σύμφωνα με το Deadline, υπάρχουν πληροφορίες ότι σχεδιάζει ακόμα μεγαλύτερες παραγωγές στο άμεσο μέλλον.

A24’s Timothée Chalamet Ping-Pong Movie ‘Marty Supreme’ Will Be Its Joint-Biggest To Date & The Biggest-Budget New Project At AFM https://t.co/xgWmAJqDtj

— Deadline (@DEADLINE) November 5, 2024