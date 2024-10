Μητέρα Μάθιου Πέρι: «Μαμά σε αγαπώ, δεν φοβάμαι πια»

Η μητέρα του Μάθιου Πέρι, Σουζάν Μόρισον, μίλησε για τις τελευταίες στιγμές που πέρασε με τον γιο της λίγο πριν τον θάνατό του, με αφορμή την πρώτη επέτειο από την ημέρα που «έφυγε» ο ηθοποιός στο σπίτι του στο Λος Άντζελες, στις 28 Οκτωβρίου 2023. Η Μόρισον αποκάλυψε πως οι δυο τους είχαν μια συναισθηματική συζήτηση, η πρώτη εδώ και πολύ καιρό, κατά την οποία ο Πέρι της μίλησε με αφοπλιστική ειλικρίνεια. «Πέρασε μια περίοδο, λίγο πριν πεθάνει, που μου έδειχνε ένα από τα καινούρια του σπίτια», δήλωσε η Μόρισον στην εκπομπή Today του NBC. «Ήρθε κοντά μου και είπε “Σε αγαπώ τόσο πολύ και είμαι τόσο χαρούμενος που είμαστε μαζί τώρα”. Ήταν σαν να ήταν προαίσθημα ή κάτι τέτοιο. Δεν το σκέφτηκα τότε, αλλά πόσα χρόνια είχαμε να κάνουμε τέτοια συζήτηση; Έχουν περάσει χρόνια».

Η Μόρισον εξέφρασε την ανησυχία της ότι ο γιος της δεν φοβόταν πλέον το μέλλον του, καθώς της είχε πει: «Δεν φοβάμαι πια». «Αυτό με ανησύχησε… Πιστεύω πως ήταν λόγω του νέου φαρμάκου που έπαιρνε», συμπλήρωσε. Ο πατριός του Πέρι, Κιθ Μόρισον, θυμήθηκε την τραγική στιγμή που έμαθαν για τον θάνατο του ηθοποιού, όταν κάποιος τηλεφώνησε στη Σουζάν και είπε απλά: «Ο Μάθιου πέθανε». Θυμίζοντας τον εφιάλτη κάθε γονέα, η Σουζάν είπε ότι ο καλών της είπε: «Ο Μάθιου είναι νεκρός. Ο γιος σας είναι νεκρός».

Η Σουζάν Μόρισον παραδέχτηκε πως ο γιος της ήταν «πολύ μοναχικός στην ψυχή του», προσθέτοντας: «Είμαι πολύ τυχερή γυναίκα, αλλά υπήρχε ένα πρόβλημα που δεν κατάφερα να αντιμετωπίσω». Επίσης, εξέφρασε τη δυσκολία να ξεπεράσει τις τύψεις της και τόνισε: «Πρέπει να σταματήσεις να κατηγορείς τον εαυτό σου γιατί σε καταστρέφει». Ο Κιθ Μόρισον ανέφερε ότι πίστευε πως ο Πέρι ήταν νηφάλιος τη στιγμή του θανάτου του, αλλά η Σουζάν κούνησε το κεφάλι της αρνητικά, δείχνοντας ότι δεν συμφωνεί. Η αδερφή του Πέρι, Μάντελιν Μόρισον, σχολίασε: «Δεν ξέρω αν εκείνος θεωρούσε πως είχε ξανακυλήσει».

Όσον αφορά στις συλλήψεις των υπεύθυνων που προμήθευσαν την κεταμίνη, η οποία ευθύνεται για τον θάνατο του Πέρι, η οικογένεια έδειξε την υποστήριξή της. «Χάρηκα πολύ», δήλωσε η Σουζάν, ενώ ο Κιθ εξέφρασε μια προειδοποίηση: «Αυτό που ελπίζω είναι πως όσοι ασχολούνται με την προμήθεια ναρκωτικών που σκοτώνουν ανθρώπους, γνωρίζουν ότι η δικαιοσύνη θα τους βρει. Δεν έχουν σημασία τα επαγγελματικά τους προσόντα, θα πληρώσουν».

