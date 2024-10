Ιράν τρομοκρατική επίθεση: Δέκα συνοριοφύλακες νεκροί

Δέκα Ιρανοί συνοριοφύλακες σκοτώθηκαν σε επίθεση στο νοτιοανατολικό Ιράν το Σάββατο. Ένοπλοι άνδρες επιτέθηκαν στο όχημά τους με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για δέκα νεκρούς. Την είδηση μετέδωσαν τα κρατικά ΜΜΕ και το υπουργείο Εσωτερικών, στην τελευταία σύγκρουση του Ισραήλ με το Ιράν.

Σύμφωνα με το Associated Press, μια αυτοκινητοπομπή Ιρανών δέχθηκε επίθεση στην νότια επαρχία Σιστάν – Μπαλουσεστάν της χώρας και μια πρώτη εκτίμηση αναφέρει ότι από την επίθεση σκοτώθηκαν «αρκετοί» ένστολοι. Ακόμη το σημείο της επίθεσης είναι περίπου 1.200 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Τεχεράνης. Στο μεταξύ, δημοσίευμα του κρατικού πρακτορείου ειδήσεων IRNA έκανε λόγο για «επίθεση από κακοποιούς», χωρίς να δίνει περισσότερες πληροφορίες.

