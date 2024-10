F16 Θεσσαλονίκη: Δοκιμαστική πτήση για την 28η Οκτωβρίου

Με έναν εκκωφαντικό θόρυβο κατέφθασαν στον ουρανό της Θεσσαλονίκης τα F-16 της Ομάδας Επιδείξεων «Ζευς» σήμερα το μεσημέρι. Τα f-16 της Ομάδας «Ζευς» πραγματοποίησαν δοκιμαστική πτήση ενόψει του εορτασμού της Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου και της μεγάλης στρατιωτικής παρέλασης που θα γίνει στην πόλη. Στο θάλαμο του μαχητικού αεροσκάφους που εκτέλεσε την επίδειξη της ελληνικής F-16 Demo Team ήταν ο σμηναγός (Ι) Γεώργιος Σωτηρίου. Ο ίδιος μαζί με τον σμηναγό (Ι) Χρήστο – Πάρη Χαρίτο είναι οι ιπτάμενοι επίδειξης της Ομάδας Αεροπορικών Επιδείξεων Μεμονωμένου Αεροσκάφους F-16 «ΖΕΥΣ» στην τρέχουσα σύνθεσή της.

Ο σμηναγός Γεώργιος Σωτηρίου εισήχθη στη Σχολή Ικάρων το 2006. Το 2012, τοποθετήθηκε στην 115ΠΜ/ΜΕΑΕ σε αεροσκάφη F-16 Block52+ και από το 2013 υπηρετεί στην 343 Μοίρα «Αστέρι». Πρόκειται για μια από τις Μοίρες που εξοπλίζεται με εκσυγχρονισμένα F-16 Viper.

O σμηναγός Σωτηρίου έχει περισσότερες από 1800 ώρες πτήσης, από τις οποίες οι 1500 είναι σε αεροσκάφη F-16. Για τις ανάγκες της σημερινής δοκιμαστικής πτήσης, όπως και της πτήσης επίδειξης που θα εκτελέσει πάνω από τη Θεσσαλονίκη, ο χειριστής F-16 αναμένεται να απογειωθεί από τη Λάρισα.

Greek air force jet fighter flying over the city of Thessaloniki. Part of preparations for the annual 28th October national No Day celebration. pic.twitter.com/8WUn7zbxoE

— Teacher Dude (@teacherdude) October 24, 2024