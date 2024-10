Τουρκία τρομοκρατική επίθεση: 4 νεκροί και 14 τραυματίες

Τέσσερις νεκροί και 14 τραυματίες είναι ο απολογισμός της επίθεσης στις εγκαταστάσεις της τουρκικής αεροδιαστημικής βιομηχανίας. Ο Τούρκος υπουργός Εσωτερικών λέει ότι δύο τρομοκράτες που επιτέθηκαν στις εγκαταστάσεις της τουρκικής αεροδιαστημικής βιομηχανίας «εξουδετερώθηκαν», προσθέτοντας: «Έχουμε τρεις μάρτυρες και 14 τραυματίες». Ωστόσο, λίγο αργότερα, ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ανακοίνωσε πως οι νεκροί είναι τέσσερις. Δεν είναι σαφές πόσοι ήταν οι δράστες.

Νωρίτερα, σημειώθηκε έκρηξη στο σημείο, ενώ ακολούθησε ανταλλαγή πυροβολισμών με την ασφάλεια των εγκαταστάσεων ενώ ο υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας είχε μιλήσει για «τρομοκρατική επίθεση». Η τηλεόραση HaberTurk μετέδωσε ότι η έκρηξη την Τετάρτη μπορεί να προκλήθηκε από βομβιστή αυτοκτονίας.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις ασφαλείας, ασθενοφόρα και πυροσβέστες, ενώ οι υπάλληλοι της εταιρείας μεταφέρθηκαν σε ασφαλές σημείο, όπως μετέδωσαν τουρκικά ΜΜΕ. Το CNN Turk κάνει λόγο για παγιδευμένο αυτοκίνητο που εξερράγη μπροστά από την πύλη και ακολούθησαν συμπλοκές των τρομοκρατών με τις δυνάμεις ασφαλείας του κτιρίου, ενός βιομηχανικού πάρκου, όπως εξηγούν τα τουρκικά ΜΜΕ.

LIVE: Terror attack carried out at the Turkish Aerospace Industries in Türkiye's capital Ankarahttps://t.co/Lq8K0QgxrS

— TRT World (@trtworld) October 23, 2024