Νετανιάχου – Μητσοτάκης: Επικοινωνία για τα γενέθλια του Ισραηλινού πρωθυπουργού

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου για να του ευχηθεί για τα 75α γενέθλιά του. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του γραφείου του Ισραηλινού πρωθυπουργού, πέραν του Έλληνα πρωθυπουργού, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου έλαβε ευχές από τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν και πολλούς ακόμα πολιτικούς ηγέτες. Μήνυμα στον Ισραηλινό πρωθυπουργό έστειλε και ο καγκελάριος της Αυστρίας, Καρλ Νεχάμερ, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση.

Οι ηγέτες που συνομίλησαν τηλεφωνικά με τον Νετανιάχου καταδίκασαν την πρόσφατη επίθεση με drone της Χεζμπολάχ στο σπίτι του. Ο Νετανιάχου συναντήθηκε στην Ιερουσαλήμ με τον Ιταλό υπουργό Εξωτερικών, Αντόνιο Ταγιάνι, από τον οποίο έλαβε ευχές διά ζώσης.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός με ανάρτησή του στο «Χ» εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς όλους εκείνους που του ευχήθηκαν για την ξεχωριστή αυτή ημέρα. Στην ανάρτησή του παρέθεσε και τα σημαντικά και «επίκαιρα», κατά τον ίδιο, λόγια του πατέρα του, πριν αυτός φύγει από τη ζωή.

«Ευχαριστώ όλους αυτούς που μου έστειλαν ευχές για τα γενέθλιά μου. Ζεστάνατε την καρδιά μου. Με την ευκαιρία αυτή, θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας τα λόγια που είπε ο αείμνηστος πατέρας μου, ο καθηγητής Μπενζιόν Νετανιάχου, στα 100ά γενέθλιά του, πριν από 14 χρόνια. Ισχύουν ακόμα και σήμερα: ”Είμαι πολύ συγκινημένος που συγκεντρωθήκατε όλοι για να μου εκφράσετε τις ευχές σας για τα γενέθλιά μου. Είπατε πολλά ωραία πράγματα που συγκίνησαν την καρδιά μου. Επειδή όμως ο χρόνος είναι λίγος, θα περιοριστώ σε ένα γενικό σχόλιο: Η οντότητα του εβραϊκού λαού τίθεται υπό αμφισβήτηση με τις απειλές για την εξόντωσή μας που εκτοξεύονται ανοιχτά από τους εχθρούς μας. Από τη μία πλευρά, το Ιράν ορκίζεται ότι σύντομα ο Σιωνισμός θα καταστραφεί. Από την άλλη, ο λαός του Ισραήλ δείχνει στον κόσμο πώς πρέπει να συμπεριφέρεται ένα έθνος όταν βρίσκεται αντιμέτωπο με μια υπαρξιακή απειλή: να κοιτάζει αταλάντευτα τον κίνδυνο, να εξετάζει με ψυχραιμία τι πρέπει να γίνει και τι μπορεί να γίνει και να είναι έτοιμο να μπει στη μάχη όταν οι πιθανότητες επιτυχίας είναι αξιόλογες. Μια ισχυρή στάση απαιτεί τεράστια εσωτερική δύναμη. Ο λαός του Ισραήλ δείχνει σήμερα ότι διαθέτει τέτοια δύναμη, και αυτό οδηγεί στη βέβαιη πεποίθησή μου ότι ο λαός μας θα ανατρέψει αυτόν τον κίνδυνο για την ύπαρξή του. Με την έκφραση αυτής της πεποίθησης, τελειώνω τα λεγόμενά μου”».

Thank you to the many who sent me birthday wishes. You warmed my heart.

On this occasion, I would like to share with you the words my late father, Professor Benzion Netanyahu, said on his 100th birthday 14 years ago.

They are still true today:

“I am much moved by the fact that… pic.twitter.com/LEHokntpri

— Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) October 21, 2024