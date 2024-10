Ιλίρ Μέτα σύλληψη: Με τη βία τον έβγαλαν από το αυτοκίνητο

Το αριστερό Κόμμα Ελευθερίας της Αλβανίας ανακοίνωσε ότι ο ηγέτης του και πρώην πρόεδρος της Αλβανίας, Ιλίρ Μέτα, συνελήφθη με την κατηγορία της διαφθοράς. Ο Ιλίρ Μέτα συνελήφθη στα Τίρανα από αστυνομικούς του Εθνικού Γραφείου Ερευνών. Μασκοφόροι αστυνομικοί, φορώντας πολιτικά, σταμάτησαν στη μέση κεντρικού δρόμου και έβαλαν μέσα σε ένα από τα οχήματα τον Μέτα, ο οποίος μόλις είχε επιστρέψει από το Κοσσυφοπέδιο και ετοιμαζόταν να παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου. Ο Ιλίρ Μέτα είχε ανακοινώσει συνέντευξη Τύπου στις 13:40, προφανώς γνωρίζοντας για την επικείμενη σύλληψή του, ωστόσο οι αστυνομικές αρχές τον συνέλαβαν πριν από την έναρξη της συνέντευξης. Ο πρώην πρόεδρος της Αλβανίας κατηγορείται για τρεις υποθέσεις διαφθοράς και μη δήλωσης περιουσιακών στοιχείων, σύμφωνα με το top-channel.tv. Πληροφορίες αναφέρουν πως κατηγορείται και για «ξέπλυμα» χρήματος.

Ο Μέτα έχει δηλώσει ότι δεν έχει εμπλακεί ποτέ με περιουσιακά ή οικονομικά ζητήματα για τα οποία έχει κατηγορηθεί. Εκτός από τον ίδιο, υπό έρευνα βρίσκεται και η σύζυγός του, Μόνικα Κριεμάδι, για τα ίδια ζητήματα. Ο Τέντι Μπλούσι, σύμβουλος του Μέτα, χαρακτήρισε τη σύλληψη «τρομοκρατική ενέργεια». Ο ίδιος δηλώνει αθώος και ο πιο «καθαρός» πολιτικός στην Αλβανία. Μάλιστα, κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής εκπομπής άφησε αιχμές για τον επικεφαλής της έρευνας σε βάρος του, λέγοντας ότι θέλει να τον αντιμετωπίσει και να αποκαλύψει όλες τις αδικίες που έχει κάνει το SPAK. Και συνέχισε την επίθεση, χαρακτηρίζοντας το SPAK πολιτική οργάνωση και όχι ανακριτικό όργανο της χώρας. Ο γενικός γραμματέας του κόμματος, Τέντι Μπλούσι, έκανε λόγο για «εγκληματική απαγωγή». Σύμφωνα με τον δικηγόρο του Μέτα, η σύλληψη αφορά έρευνα για διαφθορά, ξέπλυμα χρήματος και απόκρυψη προσωπικών εισοδημάτων και περιουσίας.

Ο Ιλίρ Μέτα ήταν πρόεδρος της Αλβανίας από το 2017 έως το 2022. Εναντίον του διεξάγεται έρευνα για φερόμενη παράνομη άσκηση πίεσης στις Ηνωμένες Πολιτείες πριν από χρόνια. Ο ίδιος και η πρώην σύζυγός του έχουν επίσης ερευνηθεί για ισχυρισμούς περί απόκρυψης προσωπικής περιουσίας και εισοδήματος. Υπήρξε σφοδρός πολέμιος της κυβέρνησης του πρωθυπουργού Έντι Ράμα, κατηγορώντας την ότι διοικεί ένα «κλεπτοκρατικό καθεστώς». Πλέον, δύο πρώην πρόεδροι της Αλβανίας (Ιλίρ Μέτα και Σαλί Μπερίσα), που έχουν ασκήσει έντονη κριτική και έχουν καταγγείλει την κυβέρνηση του Έντι Ράμα, βρίσκονται υπό κράτηση.

Από την πλευρά του, ο αρχηγός του Δημοκρατικού Κόμματος, Σαλί Μπερίσα, σχολίασε πως ο Έντι Ράμα επιχειρεί την πολιτική και φυσική εξόντωση του Ιλίρ Μέτα. «Η σύλληψη του Ιλίρ Μέτα έγινε για πολιτικούς λόγους. Δεν έχει παρουσιαστεί στοιχείο ή έγγραφο που να στηρίζει τις κατηγορίες. Ο Έντι Ράμα στοχεύει στην εξάλειψη του Ιλίρ Μέτα», δήλωσε.

Arrest of Ilir Meta #ilirmeta #albania

Ilir Meta, former President of Albania, was arrested today. His arrest was ordered by SPAK (Special Anti-Corruption Structure) as part of an ongoing investigation.. pic.twitter.com/p6AFq8Md7L

— Mili Xhani (@milixhani) October 21, 2024