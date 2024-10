Σπίτι Νετανιάχου: Drone είχε στόχο την οικία του πρωθυπουργού

Κτίριο στην παραλιακή πόλη Καισάρεια του κεντρικού Ισραήλ έπληξε ένα drone προερχόμενο από τον Λίβανο, προκαλώντας έκρηξη, αλλά όχι τραυματισμούς, σύμφωνα με τις IDF. Περιπολικά έσπευσαν στο σημείο της επίθεσης. Όπως μεταδίδει το σαουδαραβικό μέσο Al Hadath, στόχος του μη επανδρωμένου αεροσκάφους ήταν η ιδιωτική κατοικία του πρωθυπουργού του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού επιβεβαίωσε ότι στόχος του drone ήταν το σπίτι του στην Καισάρεια. Όπως είπε σε σύντομη ανακοίνωση, ο Νετανιάχου δεν βρισκόταν την ώρα εκείνη στο σπίτι, ούτε και η σύζυγός του, Σάρα, ενώ επεσήμανε ότι ουδείς τραυματίστηκε.

⚡️In front of the house targeted by the Lebanese Resistance drone in Caesarea, confirmed to be the residence of Benjamin Netanyahu.

It is not yet confirmed if he was at home. pic.twitter.com/8wHCeiFD8r

— Lou Rage (@lifepeptides) October 19, 2024