Μπαλάκια από πίσσα σε παραλίες στο Σίδνεϊ: Αναζητούν την προέλευσή τους

Οι επιστήμονες που αναλύουν τα μαύρα μπαλάκια από πίσσα που έκλεισαν τις παραλίες του Σίδνεϊ αυτή την εβδομάδα πιστεύουν ότι πιθανώς προέρχονται από πετρελαιοκηλίδα, αλλά δεν έχουν αποκλείσει τη σύνδεση με μια κοντινή μονάδα επεξεργασίας λυμάτων. Την περασμένη Τρίτη ενημερώθηκαν οι αρχές πως σε πολλές παραλίες στο Σίδνεϊ εντοπίζονται μαύρα σφαιρίδια. Σήμερα, εξετάζεται το εάν αυτά τα μαύρα μπαλάκια προέρχονται από πετρελαιοκηλίδα από πλοίο που δεν ενημέρωσε ποτέ τις ακτές, από κάποιο ατύχημα σε παρακείμενες εγκαταστάσεις επεξεργασίας νερού και λυμάτων ή ακόμα και από άδειασμα υδατοδεξαμενών διερχόμενου πλοίου, που επίσης έγινε παράνομα. Οι παραλίες Bondi, Bronte και Tamarama άνοιξαν ξανά σήμερα Παρασκευή αφού είχαν κλείσει τις προηγούμενες ημέρες μαζί με πολλές άλλες παραλίες των ανατολικών προαστίων της αυστραλιανής μεγαλούπολης όταν οι μυστηριώδεις μαύρες σφαίρες ξεβράστηκαν στην άμμο. Οι μπάλες εντοπίστηκαν για πρώτη φορά στην παραλία Coogee το απόγευμα της Τρίτης. Οι παραλίες Coogee, Clovelly, Gordons Bay και North Maroubra παρέμειναν κλειστές την Παρασκευή.

Το συμβούλιο του Randwick δήλωσε το βράδυ της Τετάρτης ότι τα προκαταρκτικά αποτελέσματα είχαν επιβεβαιώσει πως οι σφαίρες είναι μπάλες πίσσας – οι οποίες σχηματίζονται όταν το λάδι έρχεται σε επαφή με το νερό και άλλα αντικείμενα, συνήθως ως αποτέλεσμα πετρελαιοκηλίδων ή διαρροής. Οι εξετάσεις που διενεργήθηκαν στις μπάλες έδειξαν ότι έχουν ως βάση τους υδρογονάνθρακες – το κύριο συστατικό των προϊόντων πετρελαίου. Ο Jon Beves, ειδικός στη χημεία από το Πανεπιστήμιο της Νέας Νότιας Ουαλίας που είναι μέλος της ομάδας επιστημόνων που αναλύουν τα ευρήματα, είπε ότι η «πιο λογική απάντηση» ήταν ότι οι μπάλες σχηματίστηκαν από αργό πετρέλαιο. Ωστόσο, είπε ότι οι μπάλες περιείχαν επίσης άλλα λιπαρά υλικά, συμπεριλαμβανομένων λιπαρών οξέων, που σήμαινε ότι προήλθαν ενδεχομένως από εκροή λυμάτων αντί για πετρελαιοκηλίδα ή διαρροή από την ακτή. Είπε επίσης ότι οι σφαίρες πιθανότατα «μάζευαν» πάνω τους κι άλλα λιπαρά οξέα καθώς κινούνταν μέσα στον ωκεανό.

Όμως η ομάδα του ερευνά ακόμη εάν οι μπάλες προέρχονται από μονάδα επεξεργασίας νερού. «Δεν θα απέκλεια να έχουν προκύψει ακόμα και από επεξεργασία λυμάτων», είπε ο ίδιος και πρόσθεσε ότι οι ντόπιοι ισχυρίστηκαν ότι μάζευαν επίσης «παρόμοιου τύπου μπάλες για πολύ καιρό» και η ομάδα του θα προσπαθήσει να βρει μερικές για να τις αναλύσει. «Θα δούμε αν και κάποιες μικρότερες γκρίζες μπάλες είναι το ίδιο πράγμα ή όχι». Η εταιρεία νερού Sydney Water, η οποία λειτουργεί μονάδες επεξεργασίας νερού στο Bondi και στο Malabar, δεν έχει σχολιάσει τα ευρήματα μέχρι στιγμής.

