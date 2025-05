Columbia: Πειθαρχικές διώξεις σε φοιτητές για κατάληψη υπέρ της Παλαιστίνης στη βιβλιοθήκη Butler

Κλιμακώνεται η ένταση στο Πανεπιστήμιο Columbia μετά τα γεγονότα της Τετάρτης, όταν δεκάδες φοιτητές εισέβαλαν στη βιβλιοθήκη Butler πραγματοποιώντας καθιστική διαμαρτυρία υπέρ της Παλαιστίνης. Περισσότεροι από 65 φοιτητές τέθηκαν σε αναστολή, ενώ σε δεκάδες ακόμη –ανάμεσά τους και απόφοιτοι ή φοιτητές συνεργαζόμενων ιδρυμάτων όπως το Barnard College– επιβλήθηκε απαγόρευση εισόδου στην πανεπιστημιούπολη. Η διοίκηση του Columbia ανακοίνωσε ότι οι αναστολές είναι προσωρινές, ωστόσο συνοδεύονται από πλήρη αποκλεισμό των φοιτητών από μαθήματα, πανεπιστημιακές δομές και δραστηριότητες. Οι πειθαρχικές διαδικασίες παραμένουν σε εξέλιξη και δεν έχει διευκρινιστεί αν θα υπάρξουν περαιτέρω κυρώσεις. Η αστυνομία της Νέας Υόρκης προχώρησε σε περίπου 80 συλλήψεις την ίδια ημέρα, κατόπιν αιτήματος των πρυτανικών αρχών. Οι περισσότεροι από τους συλληφθέντες κατηγορούνται για παράνομη είσοδο, ενώ ορισμένοι και για διατάραξη κοινής ειρήνης. Σύμφωνα με τη διοίκηση του πανεπιστημίου, οι διαδηλωτές ανέβηκαν στους εξώστες της βιβλιοθήκης, κρέμασαν παλαιστινιακές σημαίες, έγραψαν συνθήματα σε τοίχους και έπιπλα – ένα εκ των οποίων έγραφε «Columbia will burn».

